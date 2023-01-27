إطلاق مشروع النقل بالحافلات في 13 مسارًا بـ 55 حافلة و 150 سائق

تواصل – واس:

أعلنت هيئة تطوير منطقة عسير بالشراكة مع الهيئة العامة للنقل وأمانة المنطقة، عن إطلاق مشروع النقل العام للحافلات مطلع العام الميلادي القادم.

وأوضحت أن المشروع من المقرر أن يكون في محيط أبها الكبرى، ” أبها وخميس مشيط وأحد رفيدة”، وذلك من خلال اعتماد 13 مسارًا و55 حافلة.

55 حافلة في 13 مسارًا بـ 150 سائق

وأضافت أن المشروع، يتكون من 13 مسارًا بمسافة تبلغ 321 كم، حيث يشمل المسار 196 نقطة توقف، ويعمل به 55 حافلة يعمل على تشغيلها أكثر من 150 سائق على مدار 18 ساعة تشغيلية.

زيارات ميدانية للمسارات ومحطات الانتظار

وأكدت أنه تم تشكيل، فريق عمل يضم هيئة تطوير المنطقة والهيئة العامة للنقل وأمانة عسير، وذلك لموائمة خصائص شبكة النقل العام مع المخططات الإستراتيجية والإقليمية في المنطقة والتأكد من ملائمتها لخصائص الطرق الحالية، وتنفيذ زيارات ميدانية للمسارات ومحطات الانتظار.

المشروع يدخل مرحلة التشغيل العام القادم

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، رئيس هيئة تطوير المنطقة، بحضور الشريك الاستراتيجي منظومة النقل، وأمانة المنطقة التي ستتولى تنفيذ البنية التحتية للمشروع وتشغيله وفق اشتراطات الهيئة العامة للنقل، حيث سيدخل المشروع مرحلة التشغيل مطلع العام الميلادي القادمة 2024.

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