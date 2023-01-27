صورة فضائية مذهلة.. شاهد حجم الأرض وكيف تظهر من كوكب زحل

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كشف نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ أ.د. عبد الله المسند، أن كوكب الأرض الذي نراه بضخامته يُمكن أن يُرى من الكواكب الأخرى بحجم صغير جدًا.

الأرض كنقطة مضيئة في الصورة

ونشر المسند على حسابه في “تويتر”، صورة لجانب من كوكب زحل وتظهر الأرض كنقطة مضيئة في الصورة، مشيرًا إلى أن الصورة تم التقاطها عبر مسبار “Cassini” الفضائي الأمريكي.

زحل هو أكبر كوكب بعد المشتري

وأوضح أن زحل هو أكبر كوكب بعد المشتري، وأكبر من الأرض بنحو 744 مرة، وهو أكثر الكواكب أقمارًا، حيث يحتوي على أكثر من 80 قمرًا، وأن طول سنته 29.5 سنة أرضية، وطول يومه 10 ساعات فقط.

اليوم الجمعة هو الـ 37 من فصل الشتاء

وأضاف خبير الطقس، أن اليوم الجمعة هو الـ 37 من فصل الشتاء، وأنه بقي على فصل الربيع وذلك وفقُا لتعامد الشمس على خط الاستواء 53 يومًا.

بقي على شهر رمضان 54 يومًا

وأشار في الوقت نفسه، أنه بقي على فصل الصيف، وذلك وفقًا لتعامد الشمس على مدار السرطان 145 يومًا، وأنه بقي على شهر رمضان 54 يومًا.

تقلبات جوية ابتداءً من يوم الاثنين

يأتي هذا في الوقت الذي توقع فيه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس خلال الأيام القادمة أن تشهد معظم مناطق المملكة تقلبات جوية ابتداءً من يوم الاثنين القادم.

أمطار ورياح نشطة وأتربة مثارة

وبين المركز، أنه وفق ما جاء في تقرير موجز عبر حسابه في موقع “تويتر”، إن تلك التقلبات ستكون مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة، مع هطول أمطار رعدية، وتساقط للثلوج على أجزاء من شمال المملكة، وانخفاض درجات الحرارة.

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