شاهد.. لحظة إنقاذ طفل داخل صيدلية بالعراق بعد تعرضه للاختناق

تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو لحظة إنقاذ صيدلي سوري – يعمل في صيدلية بالعراق – طفل من موت محقق، بعدما أتت به والدته وهو لا يستطيع التنفس.

ويبدو أن الطفل دخل في حالة اختناق ومن ثم فقد وعيه وهرعت أمه إلى الصيدلية وهي في حالة انهيار تام وصراخ بوفاة صغيرها.

وكان الطفل قد تعرض لحالة اختناق على إثر ابتلاع علكة ولم تدرك أمه ما حدث له في البداية، ولكن الطفل ظهرت عليه علامات اختناق.

إبعاد الأشياء المعدنية عن الأطفال

في سياق متصل، حذر طبيب الأطفال الألماني هيرمان جوزيف كال الآباء من وضع الأشياء الصغيرة، كالعملات المعدنية أو أعواد الكبريت أو الفول السوداني وغيره من المكسرات والعنب أو الألعاب الصغيرة كالكرات الزجاجية الملونة، في متناول الأطفال الصغار. إذ عادة ما يروق للطفل تجربة كل ما يوجد أمامه بوضعه في فمه، ومن ثم يمكن أن يبتلعه دون قصد. وأضاف أنه عادة ما تنحشر هذه الأشياء الصغيرة داخل المريء، لافتا إلى أنها قد تصل أيضا إلى القصبة الهوائية لدى الطفل، مما قد يؤدي إلى إصابته بالاختناق وضيق في التنفس.