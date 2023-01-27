العالم في أسبوع.. نظام جديد لجباية الزكاة.. وإعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المادي

تواصل – فريق التحرير:

يسلط تقرير “العالم في أسبوع”، الذي تعده صحيفة تواصل الإلكترونية، الضوء على أهم وأبرز العناوين والأحداث التي حظيت باهتمام القراء على الصعيدين العربي والعالمي خلال هذا الأسبوع.

أولاً – المملكة

أعلن المحامي، عبد العزيز القليصي، يوم الخميس، صدور الحكم في قضية “مغدور جدة” بندر القرهدي بعد مرور شهر ونصف من بدء المحاكمة في الجريمة التي أثارت غضبًا عارمًا.

وقال القليصي في مقطع فيديو تم تداوله على موقع “تويتر”، إنه بعد مرور شهر ونصف من المحاكمة، تم الحكم اليوم بالقتل تعزيرًا في قضية بندر القرهدي.

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الثلاثاء الماضي على تمديد العمل بالبندين (ثانياً) و (ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء – بشأن إعفاء المنشآت الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي لمدة ثلاث سنوات -، لمدة سنة واحدة من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها.

كما وافق على إيقاف العمل بالنظام الآلي لحصر ملكيات المساكن.

كشف وزير الاستثمار خالد الفالح، عن نظام جديد لجباية الزكاة يتم إجراء نقاشات حوله حاليًا.

وقال الفالح في ملتقى الاستثمار البلدي “فرص” في نسخته الثانية بالرياض، إن هناك نظامًا جديدأ لجباية الزكاة في مطبخ الحكومة، موضحًا أنه يتم إجراء نقاشات حول وهناك حوار وشد وجذب مع الزملاء “صحي جدًا”، حتى يحقق سهولة إجراءات العمل والشفافية للمستثمرين.

أصدرت وزارة الموارد البشرية، توضيحًا حول زيادة إجازة القطاع الخاص إلى يومين بدلاً من يوم واحد أسبوعيًا.

وقالت الوزارة: “ما تدرسه الوزارة هو نظام العمل، وهي مراجعة دورية للأنظمة المعمول بها، بهدف زيادة خلق الوظائف ورفع جاذبية السـوق للاستثمارات المحلية والدولية, وتم طرح مسودة نظام العمل في منصة استطلاع لمرئيات العموم ضمن الإجراءات المعتمدة في دراسات الأنظمة”.

أعلن برنامج حساب المواطن يوم الثلاثاء، صدور نتائج الأهلية للدورة الثالثة والستين شهر فبراير من العام الجاري.

وأوضح في بيان له نشره على حسابه في “تويتر”، أنه للتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر هذا الرابط، ( اضغط هنا).

أعلن المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة، أسامة زيتوني، أنه سيتم التصريح لـ 4 آلاف مبنى و500 ألف غرفة تستوعب مليوني حاج من خارج المملكة.

وأضاف لفضائية “الإخبارية”، أن الأمانة تستهدف التصريح لما يقرب 4 آلاف وبإجمالي 500 ألف غرفة، على أن تكون مخصصة للحجاج من الخارج والمطوفين وشركة الطوافة، مبينًا أنه في حال عدم الوصول إلى هذا العدد خلال الفترة المحددة لمنح التصاريح فإنه سيتم تمديدها حتى يتم استكمال الأعداد.

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأن نيابة الاعتداء على الأشخاص انتهت إلى توجيه الاتهام لمواطنة تعمل ممارسة صحية في قسم حضانة الأطفال حديثي الولادة بالاعتداء على 11 طفلاً حديثي الولادة “رضّع”.

وبإحالتها إلى المحكمة المختصة صدر بحقها حكم ابتدائي يقضي بإدانتها بما نسب إليها والحكم عليها بالسجن لمدة (5) سنوات، وغرامة مالية قدرها (100.000 ريال)، مئة ألف ريال.

أعلن المركز الوطني للقياس عن نتائج اختبار القدرات الورقي 1444 هـ، بعد الإنتهاء من عمليات التصحيح وتجميع الدرجات.

واختبار القدرات العامة هو اختبار القبول الموحد للكلية في جامعات المملكة، ويتقدم له الطلاب والطالبات من أبناء المملكة، والوافدون في المرحلة الثانوية، بجانب الاختبار التحصيلي للطلاب واختبار القبول للطالبات.

ثانيًا – دوليًا

استشهد شاب فلسطيني مساء أمس، برصاص جيش الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، ليرتفع عدد الشهداء اليوم إلى 10 على يد قوات الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مدينة ومخيم جنين، واعتلت أسطح المنازل في المخيم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه الشبان.

قدمت الحكومة الكويتية، يوم الاثنين، استقالتها إلى القيادة السياسية وذلك في أعقاب الأزمة الأخيرة مع مجلس الأمة.

وحسب صحيفة “القبس”، فإن الحكومة رفعت استقالتها إلى القيادة السياسية، على خلفية القوانين الشعبوية، فضلاً عن الاستجوابين الموجهين إلى وزير المالية عبدالوهاب الرشيد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان.

أعربت وزارة الخارجية يوم الجمعة عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم المسلح على سفارة جمهورية أذربيجان في العاصمة الإيرانية طهران، مما أدّى لمقتل أحد أفراد الحماية للسفارة وإصابة آخرين.

وأكدت الوزارة تضامن المملكة مع جمهورية أذربيجان وشعبها الصديق في هذا المصاب، داعيةً إلى احترام حرمة البعثات الدبلوماسية ومعاقبة الجناة.

أقدم هولندي متطرف على تمزيق نسخة من المصحف الشريف في مدينة لاهاي، بحماية الشرطة الهولندية.

وجاء ذلك بعد أن سمحت السلطات في السويد، يوم السبت الماضي، لزعيم حزب الخط المتشدد الدنماركي، اليميني المتطرف راسموس بالودان، بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام مبنى السفارة التركية في ستوكهولم.