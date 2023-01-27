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يكشفها عمه.. تفاصيل وأسرار جديدة في قصة المبتعث المغدور “وليد الغريبي” (فيديو)
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يكشفها عمه.. تفاصيل وأسرار جديدة في قصة المبتعث المغدور “وليد الغريبي” (فيديو)

يكشفها عمه.. تفاصيل وأسرار جديدة في قصة المبتعث المغدور “وليد الغريبي” (فيديو)

يكشفها عمه.. تفاصيل وأسرار جديدة في قصة المبتعث المغدور “وليد الغريبي” (فيديو)
٠٥:٥٦:٢٤ م، الجمعة، ٥ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قال مساعد الغريبي، عم المبتعث المغدور به “وليد الغريبي” الذي قُتل طعنًا على يد فتاة في أمريكا، إن الشرطة في فيلادفيا أرسلت إيميل في تمام الساعة 12 لإخباره بالواقعة وأعطوه معلومات مبدئية عما حدث.

وأضاف – في مداخلة بقناة الإخبارية – أنه على إثر الخبر سافر والده إلى أمريكا حتى يتابع القضية هناك، بالرغم أن والده لم يمض على عودته 5 أيام بعد لقاء ابنه في أمريكا”.

درس في أستراليا

وفي سياق متصل، روى عم المغدور بعض التفاصيل عنه، قائلاً: إنه كان مبتعثًا من قبل الدولة، وقد درس بداية المرحلة الثانوية في أستراليا، أثناء عمل والده الدبلوماسي هناك، ثم انتقلوا إلى أمريكا وأكمل دراسته الثانوية، ثم دخل جامعة Chestnut Hill College منذ ما يقارب 4 سنوات، تخصص Computer science، وكان هذا العام سيصادف تخرجه منها.

وأضاف أن “السفارة السعودية تكفلت بكافة إجراءات الجثمان، ولكن إلى الآن لم تصدر شهادة الوفاة. وبإذن الله نحصل عليها خلال اليوم”، مؤكدًا أن حالة والدة الضحية سيئة جدًا، خاصة وأن ترتيب الوليد “آخر العنقود” ولديه أخ وأخت، ويبلغ من العمر 25 عامًا.

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