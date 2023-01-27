إصابة العشرات من الفلسطينيين في اعتداءات قوات الاحتلال بالضفة الغربية

تواصل – واس:

أصيب العشرات من الفلسطينيين، مساء اليوم الجمعة، بجروح وحالات اختناق، في اعتداءات قوات الاحتلال على مسيرات نظمت في عدة مدن وبلدت فلسطينية، تنديداً بالاستيطان، وباستشهاد عشرة فلسطينيين أمس في مدينة جنين.

إصابة 13 فلسطينيًا بجروح وحالات اختناق

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن 13 فلسطينياً أصيبوا بجروح وحالات اختناق في قرى بيت دجن وبيتا بمدنية نابلس بعد استهداف المئات من الفلسطينيين الذين نظموا مسيرات منددة بالاستيطان بالرصاص والقنابل الغازية المسيلة للدموع .

وفي جنوب الضفة الغربية، اعتدت قوات الاحتلال على مسيرة في بلدة بيت أمر قضاء الخليل جنوب الضفة، وأسفرت عن إصابة عدد من الشبان الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق.

وفي مدينة القدس المحتلة، اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في بلدة الرام بالمدينة، والتي شهدت مساء أمس مواجهات عنيفة أسفرت عن استشهاد فلسطيني وجرح عدد آخر.

وفجر اليوم، قصفت طائرات الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة. وأطلقت طائرات الاحتلال أكثر من 12 صاروخاً على وسط قطاع غزة، مما تسبب في إلحاق أضرار في ممتلكات الفلسطينيين.

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لا إصابات بعد القصف

وقد استهدفت المقاومة الفلسطينية طائرات الاحتلال المغيرة بالمضادات الأرضية، ولم يبلغ عن وقوع إصابات نتيجة تلك الغارات.

رشقات من صواريخ المقاومة

في سياق متصل، أفادت مصادر فلسطينية أن رشقات من الصواريخ أطلقتها المقاومة الفلسطينية على مستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة، وقد دوت فيها صفارات الإنذار.

ويأتي هذا التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة بعد ساعات من استشهاد عشرة فلسطينيين في الضفة الغربية، خلال عملية اقتحام واسعة لمدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية.

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المملكة تندد

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين، لاقتحام قوات الاحتلال لمدينة ومخيم جنين في دولة فلسطين الشقيقة، مما أدى إلى سقوط عددٍ من الضحايا وإصابة آخرين.

انتهاكات خطيرة للقانون الدولي

وأكدت الوزارة رفض المملكة التام لما تقوم به قوات الاحتلال من انتهاكات خطيرة للقانون الدولي، مشددةً على مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء الاحتلال ووقف التصعيد والاعتداءات الصهيوينة، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين.

كما أعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازي وصادق مواساة المملكة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب فلسطين مع تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

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