الآلاف يُشيّعون الداعية الراحل عبدالله بانعمة ودفنه بمقبرة البقيع بالمدينة (فيديو)

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شيّع آلاف المصلين، بعد صلاة الجمعة اليوم، وفي المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، الداعية عبدالله بانعمة، والذي ووري جثمانه بمقبرة البقيع بعد أربعة أشهر من معاناته مع المرض.

وتصدر هاشتاق (#عبدالله_بانعمة_في_ذمة_الله) الترند في المملكة، بعد وفاته فجر اليوم الجمعة، إثر معاناة طويلة مع المرض.

ونعى الآلاف من الدعاة والمواطنين الداعية باناعمة، سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يكون المرض الذي أصابه طوال 30 عامًا في حياته كفارة له.

قصة التدخين

ويحكي “بانعمة”، قصة حدثت له قبل عدة أعوام، يقول إنه كان يدخن، وعندما سأله والده حلف بالله أنه لا يدخن، فقال له والده الله يكسر رقبتك إن كنت تدخن، ولم يمض على الحادث الذي بسببه شل كامل جسمه إلا عدة أيام؛ حيث ذهب للسباحة مع أصحابه ونزل داخل الماء، لكنه لم يخرج إلا محمولاً على الأيدي.

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إصابته بالشلل

وأُصيب الداعية (رحمه الله) بشلل رباعي منذ 31 عامًا، وكشف في تصريح صحفي سابق أن سبب إصابته بالشلل تعود إلى أيام دراسته بالصف الأول الثانوي، حيث قرر وبعض أصدقائه التنزه، وقام بالقفز في المسبح بشكل خاطئ، ما أدى لارتطامه بالأرض وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه، إلا أنه أصيب بشلل كامل.

داعية حتى آخر أيامه

وتداول المغردون مقطع فيديو يمثل آخر تسجيل وكلمات للداعية قبيل موته، والذي طمأن فيه الجميع على صحته وأنه بخير حال، مؤكدًا أنه لا ينقصه إلا محبة الناس له، سائلًا الجميع الدعاء له ولجميع مرضى المسلمين.

وعلى الرغم من مرضه طوال 31 عامًا إلا أنه بدا صابرًا محتسبًا وهو يصفه بأنه “وعكة بسيطة” متمنيًا ألا يحرمه الله تعالى من بلوغ رمضان، واصفًا الشهر الكريم بأنه شهر التصفية، وداعيًا الجميع إلى اغتنام الفرصة وتقوى الله فيما بقي ليغفر الله لنا ما مضى وما بقي.

ومارس الداعية (رحمه الله) فن الدعوة في آخر كلمات له في الحياة، فقال: “من كانت بينه وبين أخيه قطيعة رحم فليصلها، ومن كان أغضب أمه فليصالحها ويقبل رجلها، ومن عنده حقوق عند الناس فليردها، ومن بينه وبين الله معصية فليجدد إيمانه ويتوب قبل أن يأتيه الموت فجأة “قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم”.

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