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بـ”سعود الطبية”.. قصة إعادة أمعاء لمريض يعاني حالة نادرة (فيديو)
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بـ”سعود الطبية”.. قصة إعادة أمعاء لمريض يعاني حالة نادرة (فيديو)

بـ”سعود الطبية”.. قصة إعادة أمعاء لمريض يعاني حالة نادرة (فيديو)

بـ”سعود الطبية”.. قصة إعادة أمعاء لمريض يعاني حالة نادرة (فيديو)
٠٥:٢٤:٣٩ م، الجمعة، ٥ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نجح فريق طبي من قسم جراحة الصدر في مدينة الملك سعود الطبية، بإجراء جراحة معقدة لعمل إرجاع الأمعاء إلى البطن لمريض في العقد الثاني من العمر، وعمل إصلاح للفتق بالحجاب الحاجز وتدعيمه بوضع رقعة شبكية خاصة.

وتكللت العملية بالنجاح بفضل الله، وتم وضع المريض في العناية المركزة حتى مرحلة الشفاء الجراحي الكلي وخروجه من العناية بحالة جيدة.

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تفاصيل الحالة

وقال رئيس قسم جراحة الصدر في مدينة الملك سعود الطبية، الدكتور محمد العمصي، لفضائية “الإخبارية”، إن المريض في أواخر العشرينيات ويعاني من متلازمة داون، لافتًا إلى أنه منذ الطفولة يعاني من فتق في الحجاب الحاجز، مما أدى إلى وجود جزء كبير من الأمعاء داخل الجهة اليسرى من القفص الصدري، وضغطت على الرئتين والقلب.

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وأضاف أن “المستشفيات التي كان يتردد عليها المريض كانت متخوفة من إجراء العملية بكل تبعاتها إلى أن تدهورت حالته، وأصيب بالتهاب في التنفس، حيث وصل إلى مدينة الملك سعود الطبية محولاً من إحدى المستشفيات وهو يعاني من ضعف شديد في التنفس، وهبوط في الدورة الدموية، مما أدى إلى وضعه على الجهاز التنفسي”.

وأوضح أن هذا زاد من صعوبة اتخاذ قرار بإجراء العملية، لكن الفريق الطبي توافق على أنه لايمكن تحسين حالته دون إجراء العملية، وتم عمل الفحوصات اللازمة وتجهيز المريض للعملية، التي نجح خلالها الفريق الطبي في إعادة الأمعاء إلى مكانها.

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