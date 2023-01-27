تخصيص 4 آلاف مبنى و500 ألف غرفة لمليوني حاج من خارج المملكة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة، أسامة زيتوني، أنه سيتم التصريح لـ 4 آلاف مبنى و500 ألف غرفة تستوعب مليوني حاج من خارج المملكة.

وأضاف في تصريح عبر الهاتف لفضائية “الإخبارية”، أن “الإقبال كبير جدًا، خاصة وأن هذا الموسم هو الأول الذي ستكون فيه الأعداد متكاملة، وكانت المواسم الأول خلال جائحة كورونا الأعداد فيها محدودة”.

وأوضح أن الأمانة تستهدف التصريح لما يقرب 4 آلاف وبإجمالي 500 ألف غرفة، على أن تكون مخصصة للحجاج من الخارج والمطوفين وشركة الطوافة، مبينًا أنه في حال عدم الوصول إلى هذا العدد خلال الفترة المحددة لمنح التصاريح فإنه سيتم تمديدها حتى يتم استكمال الأعداد.

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اشتراطات في المباني المؤجرة

وبين المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة، أن هناك اشتراطات محددة في المباني التي ستمنح التصاريح بتأجيرها للحجاج، لافتًا إلى أن هناك عمارات يصل ارتفاعها حتى 15 دورًا، وكلها معدة ومخصصة للحجاج إذا ما انطبقت عليها الشروط.

والأحد الماضي، أعلنت لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدّسة، استقبال طلبات المواطنين الراغبين في تأجير منازلهم.

ودعت اللجنة كافة أصحاب المنازل المعدة لإسكان الحجاج، إلى سرعة مراجعة المكاتب الهندسية المعتمدة، لإنهاء إجراءات إصدار التصاريح الخاصة بمنازلهم.

وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة أن استقبال الطلبات مستمر خلال الفترة المقبلة. وأشارت إلى أن هناك عددًا من المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من الأمانة والدفاع المدني ستتولى فحص مساكن الحجاج للتحقّق من توافر الاشتراطات الواردة في اللائحة وتطبيقها ومنحها شهادة بذلك، ليتم بموجبها إصدار تصريح الإسكان من قِبل اللجنة، ويمكن للمواطنين مراجعتها والاطلاع على الاشتراطات المطلوبة، ومن ثم البدء بإصدار تصاريحهم.

وأهابت أمانة العاصمة المقدّسة بجميع أصحاب المباني الذين يرغبون في تأجيرها، تطبيق الاشتراطات كافة، واستيفاء جميع عناصر السلامة والأمان المطلوب توفيرها وفقاً للائحة الاشتراطات الإنشائية وعوامل السلامة، مع ضرورة الالتزام بمراعاة ما أشير إليه وسرعة التقدم في أوقات مبكرة تفادياً للتأخير والازدحام.

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رفع القيود الخاصة بأعداد الحجاج

وكانت وزارة الحج والعمرة أعلنت أن المملكة ستلغي قيود كوفيد-19 في موسم الحج لهذا العام وستستضيف أعدادًا من الحجاج تضاهي ما كانت عليه قبل انتشار جائحة كورونا.

واقتصر السماح بأداء الحج في عام 2020 على نحو 10 آلاف من داخل المملكة، مقارنة بنحو 2.5 مليون، في 2019، من أرجاء العالم في ظل ضوابط صحية مشددة آنذاك جراء تفشي كورونا.

وشهد موسم الحج التالي، مشاركة 60 ألفًا فقط من داخل المملكة. ارتفع العدد إلى مليون شخص في العام الماضي، مع السماح للقادمين من خارج المملكة بأداء مناسك الحج، بشرط تقديم نتيجة فحص (PCR) سلبي، لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة إلى الأراضي المقدسة.