ابتداءً من الاثنين المقبل.. توقعات بتقلبات جوية وأمطار رعدية على مناطق المملكة

تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس خلال الأيام القادمة – بمشيئة الله تعالى – أن تشهد معظم مناطق المملكة تقلبات جوية ابتداءً من يوم الاثنين القادم.

وقال المركز وفق ما جاء في تقرير موجز عبر حسابه في موقع “تويتر”، إن تلك التقلبات ستكون مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة، مع هطول أمطار رعدية، وتساقط للثلوج على أجزاء من شمال المملكة، وانخفاض درجات الحرارة.

وأضاف المركز أنه سينشر التفاصيل حول الحالة الجوية خلال الأسبوع المقبل في تقرير خاص لاحقًا.

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حالة الطقس اليوم

وكان المركز توقع في تقريره لحالة الطقس اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، ومرتفعات مكة المكرمة.

ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقتي القصيم وحائل، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية والرياض وكذلك على جنوب المملكة، بحسب ما أفاد المركز.

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