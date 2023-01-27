اعتماد تحديث 35 مواصفة قياسية سعودية.. تعرف عليها

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أصدر محافظ الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة، قرارًا باعتماد تحديث 35 مواصفة قياسية سعودية متبناة بلغتها عن المواصفات القياسية الدولية، والأوروبية، والأمريكية.

ونشرت جريدة “أم القرى” نص القرار، مؤكدة أنه جاء بعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة باجتماعه رقم 149 وتاريخ 15 /3 /1436هـ، القاضي بتفويض محافظ الهيئة باعتماد تحديث اللوائح الفنية/ المواصفات القياسية المتبناة عن مراجع دولية وإدراج أحدث تعديل في الدليل الإلكتروني الجديد للمواصفات.

تحديث 35 مواصفة

وأضافت: صدر قرار معالي محافظ الهيئة رقم (065) وتاريخ 19 /6 /1444هـ، بالموافقة على تحديث 35 مواصفة قياسية سعودية متبناة بلغتها عن المواصفات القياسية الدولية والأوروبية والأمريكية، منها 10 مواصفات قياسية متبناة عن الجمعية الأمريكية للاختبار والمواد (ASTM) و11 مواصفة قياسية متبناة عن المنظمة الدولية للتقييس (ISO).

وتابعت: كما شمل القرار 8 مواصفات قياسية متبناة عن المواصفات القياسية للهيئة الدولية الكهرتقنية (IEC)، ومواصفة قياسية متبناة عن المواصفات القياسية الدولية (ISO/IEC)، ومواصفتين قياسيتين متبناة عن المواصفات القياسية للجمعية الوطنية للحماية من الحرائق (NFPA)، و مواصفتين قياسيتين متبناة عن مختبرات الضامنين (UL)، ومواصفة قياسية متبناة عن المنظمة الأوروبية (EN).

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