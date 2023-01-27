تفاصيل الترتيبات التنظيمية للمكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية

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نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى”، تفاصيل الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية، في المجالات العمرانية، والسكانية، والاقتصادية، والتنموية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية، والنقل، والبنية الأساسية، والبنية التحتية الرقمية، وإلى توفير احتياجات المنطقة من الخدمات والمرافق العامة.

وسيتمتع المكتب بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، على أن يكون مقر في مدينة عرعر، ويتم إنشاء فروع له بحسب الحاجة.

مهام المكتب

وتتولى إدارة المكتب لجنة إشرافية برئاسة نائب أمير منطقة الحدود الشمالية، ويضم أعضاء يعينهم رئيس مجلس الوزراء، لإدارة شؤون المكتب وتصريف أموره، واتخاذ ما تراه مناسبًا من القرارات والإجراءات اللازمة لتحقيق أهدافه

وستكون مهامه على النحو التالي:

1- رسم السياسات العامة لتطوير المنطقة وتنميتها.

2- إعداد الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة وبرامجها التنفيذية.

3- إعداد الرؤية والتوجه الاستراتيجي للمنطقة.

4- الإشراف المباشر على تخطيط البرامج والمشروعات الاستراتيجية وتصميمها وتنفيذها، وما يتصل بها من أعمال التشغيل والصيانة.

5- مراجعة خطط التنمية والبرامج والمشروعات –ذات الصلة بعمل المكتب- التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة في المنطقة، بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة في المنطقة.

6- متابعة تخطيط مشروعات البنية الأساسية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

7- ترتيب أولويات تنفيذ البرامج والمشروعات في المنطقة بما يتفق مع خطط التنمية.

8- متابعة تنفيذ البرامج والمشروعات في المنطقة، واتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذها، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وتطبيق مؤشرات تحسين وقياس كفاية الأداء الحضري عليها في ضوء أهداف خطط التنمية المعتمدة.

9- اقتراح نزع ملكية بعض العقارات لتطوير المنطقة، بالتنسيق مع أمانة المنطقة ومع الأجهزة ذات العلاقة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.

10- الإشراف على تأهيل الأحياء العمرانية القائمة –بما في ذلك الأحياء التاريخية- وتحسينها، ومعالجة الأحياء العشوائية وتطويرها والارتقاء بها عمرانياً واجتماعياً واقتصادياً وأمنياً وبيئياً، وإجراء ما يلزم لضمان تنفيذ ذلك.

11- إعداد ضوابط البناء واستعمالات الأراضي التي تسهم في تنفيذ مخططات تطوير المنطقة وتنميتها.

12- مراجعة مخططات تقسيمات الأراضي.

13- تنسيق وتنظيم الجهود بين الأجهزة ذات الصلة بتطوير المنطقة وتنميتها، وفقاً للخطط والبرامج والمشروعات المقرة.

14- وضع البرامج والأسس والإجراءات اللازمة والسبل المحفزة لمشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية وتنفيذ المشروعات والخدمات في المنطقة، والإشراف عليها.

15- إنشاء قاعدة بيانات ونظم معلومات حضرية وإدارتها، بحيث تكون منصة موحدة ومرجعاً أساساً للمعلومات التي تستند إليها الأجهزة ذات الصلة لتطوير المنطقة وتنميتها.

ووفق الترتيات التنظيمية، سيقوم المكتب في سبيل تحقيق مهماته واختصاصاته بالاستعانة بمن يلزم من الأجهزة الحكومية وغيرها، بما في ذلك بيوت الخبرة، والكوادر المتخصصة، داخل المملكة وخارجها.

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مهمة اللجنة المشرفة

وستكون مهمة اللجنة المشرفة على النحو التالي:

1- إقرار الرؤية والتوجه الاستراتيجي للمنطقة.

2- إقرار الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة، وبرامجها التنفيذية.

3- إقرار البرامج والمشروعات المتعلقة باختصاصات ومهمات المكتب.

4- إقرار سياسات المكتب وخططه وبرامجه التنفيذية.

5- إقرار ضوابط البناء واستعمالات الأراضي التي تسهم في تنفيذ مخططات تطوير المنطقة وتنميتها.

6- إقرار مخططات تقسيمات الأراضي.

7- إقرار هيكل المكتب التنظيمي.

8- إقرار مشروع ميزانية المكتب، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية.

9- الموافقة على قبول التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا والمنح، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

10- الموافقة على استثمار أموال المكتب بما يحقق أهدافه، وفقاً للأنظمة والتعليمات والآليات ذات الصلة.

11- تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد (أو أكثر)، ومراقب مالي داخلي.

12- إقرار خطط التنمية والبرامج والمشروعات –ذات الصلة بعمل المكتب- التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.

13- النظر في التقرير السنوي الذي يقدمه الرئيس التنفيذي عن سير أعمال المكتب.

وللجنة تفويض بعض اختصاصاتها إلى الرئيس أو إلى من تراه من أعضائها. ولها كذلك تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائها أو من سواهم، يعهد إليها بما تراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها.

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ميزانية مستقلة

وبموجب الترتيات التنظيمية، سيكون للمكتب ميزانية سنوية مستقلة، تعد وتصدر وفقًا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة، علاوة على التبرعات والمنح والهبات والوصايا، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

وتتضمن موارد المكتب أيضًا، عائدات أوقافه وفقًا للقواعد التي تضعها اللجنة، والدخل الذي يتحصل عليه من عائدات استثماراته، وأي مورد آخر تقره اللجنة، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

وتُعقد اجتماعات اللجنة المشرفة برئاسة الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء، بصفة دورية أربع مرات –على الأقل- في السنة، ويمكن لها دعوة من ترى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاتها، دون أن يكون لهم حق التصويت.

وسيكون للمكتب رئيس تنفيذي يعين ويعفى بقرار من اللجنة، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية والوظيفية الأخرى، ويعد المسؤول التنفيذي عن إدارة أعمال المكتب وشؤونه.