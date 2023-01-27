شرطة الرياض تضبط 3 مقيمين ارتكبوا هذه الجرائم

تواصل – واس:

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على 3 مقيمين من الجنسية الباكستانية لارتكابهم حوادث جنائية تمثلت في الاعتداء على حراس منازل قيد الإنشاء وسلب مقتنياتهم وسرقة قواطع كهربائية ومعدات بناء.

وأوضحت الشرطة في بيان، أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

القبض على مواطنين

في سياق متصل، قبضت شرطة منطقة الرياض على مواطنين لارتكابهما حوادث جنائية تمثلت في سرقة المركبات أثناء وقوفها وتفكيكها والمتاجرة بأجزائها.

وحسب بيان نشره “الأمن العام”، فقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

كانت شرطة منطقة الرياض، أعلنت القبض على (26) مخالفًا لنظام الإقامة، (15) من الجنسية البنجلاديشية و(5) من الجنسية اليمنية، و(3) من الجنسية الهندية ومخالفان من الجنسية الباكستانية ومخالف من الجنسية السودانية، وذلك في مواقع الفحص الدوري وجنوب مدينة الرياض.

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