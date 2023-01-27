الجمعة، ٥ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
“التعليم”: حرمان 6 فئات من العلاوة السنوية للعام الجاري.. تعرف عليهم
اعتماد تحديث 35 مواصفة قياسية سعودية.. تعرف عليها
ابتداءً من الاثنين المقبل.. توقعات بتقلبات جوية وأمطار رعدية على مناطق المملكة
تفاصيل الترتيبات التنظيمية للمكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية
عمره في الأربعينيات ويتمتع برئة شاب يبلغ 18 عامًا.. ما السر؟
شرطة الرياض تضبط 3 مقيمين ارتكبوا هذه الجرائم

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

عاجل.. المملكة تستنكر الهجوم المسلح على سفارة أذربيجان في طهران

عاجل.. المملكة تستنكر الهجوم المسلح على سفارة أذربيجان في طهران

عاجل.. المملكة تستنكر الهجوم المسلح على سفارة أذربيجان في طهران
٠٣:٢٦:٤٥ م، الجمعة، ٥ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – واس:

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم المسلح على سفارة جمهورية أذربيجان في العاصمة الإيرانية طهران، مما أدّى لمقتل أحد أفراد الحماية للسفارة وإصابة آخرين.

وأكدت الوزارة تضامن المملكة مع جمهورية أذربيجان وشعبها الصديق في هذا المصاب، داعيةً إلى احترام حرمة البعثات الدبلوماسية ومعاقبة الجناة.

اقرأ أيضًا:

تنبيه عاجل من سفارة المملكة في تايلند.. ما الأمر؟

تفاصيل الهجوم

وكان مسلح برشاش كلاشنيكوف قتل مسؤولاً يتولى الحفاظ على الأمن في سفارة أذربيجان في طهران اليوم الجمعة وجرح حارسين آخرين.

وذكرت وزارة الخارجية الأذرية أن حالة المصابين “مرضية”، كما تم فتح تحقيق، بحسب وكالة “فرانس برس”.

اقرأ أيضًا:

الجلد والسجن المشدد.. أحكام يواجهها متظاهرون في إيران

وفي وقت لاحق، قررت أذربيجان إخلاء سفارتها في طهران واعتبرت إيران مسؤولة عن الهجوم.

من جانبها، قالت شرطة العاصمة الإيرانية إنها اعتقلت منفذ الهجوم، وتخضعه حاليًا للتحقيق لمعرفة الدافع وراء الهجوم، وفق وكال “رويترز”.

وكتب الرئيس الأذري، إلهام علييف على موقع “تويتر”، أن الهجوم على سفارة باكو في طهران، الذي ندد به بشدة، “عمل إرهابي”، وطالب بإجراء “تحقيق سريع ومعاقبة الإرهابي”، الذي نفذ الهجوم.

الكلمات الدلالية:
أذربيجان إلهام علييف المملكة سفارة أذربيجان بطهران

مواد ذات صلة

المزيد
وفاة رجل أمن وإصابة اثنين في حادث مروري على طريق محايل (صور)

وفاة رجل أمن وإصابة اثنين في حادث مروري على طريق محايل (صور)

١٢:١٦ ص، الأحد، ٢٢ مارس ٢٠١٥
مرور القريات يكشف ملابسات وفاة طفل بعد دهسه (فيديو)

مرور القريات يكشف ملابسات وفاة طفل بعد دهسه (فيديو)

٠٤:٢٢ م، الأحد، ٢٩ مايو ٢٠١٦
شاهد.. الأمواج تتصاعد فوق أسطح المباني في هاواي

شاهد.. الأمواج تتصاعد فوق أسطح المباني في هاواي

١٠:٤٥ ص، الثلاثاء، ١٩ يوليو ٢٠٢٢
منظمة حقوقية: تزايد حالات تجنيد الأطفال بين الحوثيين إلى 5 أضعاف

منظمة حقوقية: تزايد حالات تجنيد الأطفال بين الحوثيين إلى 5 أضعاف

٠٩:٤٤ م، الثلاثاء، ٠٧ مارس ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *