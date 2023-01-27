عاجل.. المملكة تستنكر الهجوم المسلح على سفارة أذربيجان في طهران

تواصل – واس:

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم المسلح على سفارة جمهورية أذربيجان في العاصمة الإيرانية طهران، مما أدّى لمقتل أحد أفراد الحماية للسفارة وإصابة آخرين.

وأكدت الوزارة تضامن المملكة مع جمهورية أذربيجان وشعبها الصديق في هذا المصاب، داعيةً إلى احترام حرمة البعثات الدبلوماسية ومعاقبة الجناة.

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تفاصيل الهجوم

وكان مسلح برشاش كلاشنيكوف قتل مسؤولاً يتولى الحفاظ على الأمن في سفارة أذربيجان في طهران اليوم الجمعة وجرح حارسين آخرين.

وذكرت وزارة الخارجية الأذرية أن حالة المصابين “مرضية”، كما تم فتح تحقيق، بحسب وكالة “فرانس برس”.

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وفي وقت لاحق، قررت أذربيجان إخلاء سفارتها في طهران واعتبرت إيران مسؤولة عن الهجوم.

من جانبها، قالت شرطة العاصمة الإيرانية إنها اعتقلت منفذ الهجوم، وتخضعه حاليًا للتحقيق لمعرفة الدافع وراء الهجوم، وفق وكال “رويترز”.

وكتب الرئيس الأذري، إلهام علييف على موقع “تويتر”، أن الهجوم على سفارة باكو في طهران، الذي ندد به بشدة، “عمل إرهابي”، وطالب بإجراء “تحقيق سريع ومعاقبة الإرهابي”، الذي نفذ الهجوم.