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عمره في الأربعينيات ويتمتع برئة شاب يبلغ 18 عامًا.. ما السر؟
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عمره في الأربعينيات ويتمتع برئة شاب يبلغ 18 عامًا.. ما السر؟

عمره في الأربعينيات ويتمتع برئة شاب يبلغ 18 عامًا.. ما السر؟

عمره في الأربعينيات ويتمتع برئة شاب يبلغ 18 عامًا.. ما السر؟
٠٣:٥٠:٤٨ م، الجمعة، ٥ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

استطاع الرئيس التنفيذي لشركة تكنولوجيا حيوية (بيوتك)، بريان جونسون، من خلال برنامج طبي صارم تصل تكلفته إلى 2 مليون دولار سنويًا، أن يخفض عمره البيولوجي بمقدار 5 سنوات على الأقل.

قلب رجل يبلغ من العمر 37 عامًا

ويبلغ جونسون (45 عامًا)، لكن تُظهر نتائج اختباره أنه يتمتع بقلب رجل يبلغ من العمر 37 عامًا، وبشرة رجل يبلغ من العمر 28 عاما، وسعة رئة شاب يبلغ من العمر 18 عامًا، على ما أفاد، آشلي فانس، من “بلومبرج”.

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وجونسون هو رائد أعمال في مجال التكنولوجيا الحيوية يأمل في “تغيير مسار الشيخوخة الطبيعي والحصول على أعضاء وصحة شاب يبلغ من العمر 18 عامًا من خلال الخضوع لبرنامج مكثف يعتمد على البيانات يدعى Project Blueprint”، وفقا لقناة الحرة.

ويمكن أن ينفق جونسون ما يصل إلى مليوني دولار على جسده هذا العام، وهناك لمحات مبكرة تظهر أنه يسير باتجاه كشف سر تغيير العمر.

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طبيب تجديد الشباب

ويقود البرنامج، أوليفر زولمان، وهو طبيب يبلغ من العمر 29 عامًا يطلق على نفسه اسم “طبيب تجديد الشباب”، ويدعمه فريق مكون من أكثر من 30 خبيرًا صحًيا.

والبرنامج الصحي لا يزال في مرحلته التجريبية ويتم تعديله باستمرار، ويتكون من نظام يومي مكثف من المكملات الغذائية والوجبات والتمارين الرياضية ومجموعة كبيرة من الاختبارات الجسدية المنسقة بعناية.

الكلمات الدلالية:
برنامج طبي صارم بريان جونسون شركة تكنولوجيا حيوية بيوتك قلب شاب

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