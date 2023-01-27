الصحة: تسجيل 35 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 31 آخرين

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كشفت وزارة الصحة عن تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ مما يرفع إجمالي الإصابات إلى (827.807) حالة حتى الآن.

وأوضحت الوزارة – عبر موقع مركز القيادة والتحكم لكوفيد ١٩- أنه تم تسجيل (31) حالة تعافٍ جديدة من الفيروس، لتصل إجمالي حالات الشفاء إلى (815.386) حالة.

تسجيل حالتي وفاة

وأضافت الوزارة، أنه تم تسجيل (2) حالة وفاة ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى (9.566) حالة.

وتابعت الوزارة، أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن (69.072.126) جرعة، بجميع المناطق والمحافظات.

إحصائية المصابين والمتوفين أمس

أعلنت وزارة الصحة، أمس الخميس 26 يناير 2023، تسجيل 35 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 827.772 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 33 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 815.355 حالة.

وأكدت “الصحة” تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 9564 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 17 حالة.

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