الجمعة، ٥ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
أمطار رعدية على عسير وجازان
بالفيديو.. خطيب المسجد الحرام: تحصين النفس بحسن الظن في المسلمين
خطيب الجمعة بالمسجد النبوي: حين تتأمل خلق الله لا يسعك إلا أن تخر له ساجدًا (فيديو)
واجهة أهل الرياض في الشتاء.. نزهتك اليوم في منتزه الثمامة البري للعوائل
الخارجية تبحث التنسيق السياسي والأمني مع سريلانكا
هاشتاق عبدالله بانعمة في ذمة الله يتصدر الترند.. ومغردون: “صاحب الكلمة الصادقة”

الرئيسية

 /

محليات

 /

أمطار رعدية على عسير وجازان

أمطار رعدية على عسير وجازان

أمطار رعدية على عسير وجازان
٠٢:٥٦:٢٦ م، الجمعة، ٥ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – واس:

شهدت منطقة عسير، هطول أمطار رعدية اليوم، على ما أفاد المركز الوطني للأرصاد.

وأصدر المركز، تنبيهًا عن تكون أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الروية، تشمل محافظات المجارة وبارق ورجال المع ومحايل.

وأضاف أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 7 مساءً.

اقرأ أيضًا:

أمطار وسيول وقطع للطرق.. الطقس يدفع محافظات الرياض لتعليق الدراسة الحضورية

أمطار رعدية على منطقة جازان

من جانب آخر، توقع المركز هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، تشمل محافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، ومركز الفطيحة.

وأضاف أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

اقرأ أيضًا:

منها الشرقية والرياض.. “الأرصاد” يتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من 7 مناطق

حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، ومرتفعات مكة المكرمة.

ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقتي القصيم وحائل، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية والرياض وكذلك على جنوب المملكة، بحسب ما أفاد المركز.

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أمطار رعدية السعودية اليوم المركز الوطني للأرصاد منطقة جازان منطقة عسير

مواد ذات صلة

المزيد
وزير الشؤون الإسلامية يوجه بالسماح بإلقاء الكلمات الوعظية بالمساجد

وزير الشؤون الإسلامية يوجه بالسماح بإلقاء الكلمات الوعظية بالمساجد

٠١:٤١ م، الخميس، ٢٥ مارس ٢٠٢١
في أقل من شهرين.. نشوب حريق للمرة الثانية في مستودعات للخشب في “سلي الرياض” (صور)

في أقل من شهرين.. نشوب حريق للمرة الثانية في مستودعات للخشب في “سلي الرياض” (صور)

٠٨:٣٠ م، الجمعة، ٠٦ سبتمبر ٢٠١٣
(العمل): توجه لتوفير فرص عمل للنساء في المخابز

(العمل): توجه لتوفير فرص عمل للنساء في المخابز

٠٩:٠٠ م، الأربعاء، ٢٢ مايو ٢٠١٣
تعليم الرياض يناقش النقل المدرسي الآمن للطلاب والطالبات

تعليم الرياض يناقش النقل المدرسي الآمن للطلاب والطالبات

١٠:١٤ ص، الثلاثاء، ٠٤ نوفمبر ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *