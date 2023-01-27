أمطار رعدية على عسير وجازان

تواصل – واس:

شهدت منطقة عسير، هطول أمطار رعدية اليوم، على ما أفاد المركز الوطني للأرصاد.

وأصدر المركز، تنبيهًا عن تكون أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الروية، تشمل محافظات المجارة وبارق ورجال المع ومحايل.

وأضاف أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 7 مساءً.

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أمطار رعدية على منطقة جازان

من جانب آخر، توقع المركز هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، تشمل محافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، ومركز الفطيحة.

وأضاف أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

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حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، ومرتفعات مكة المكرمة.

ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقتي القصيم وحائل، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية والرياض وكذلك على جنوب المملكة، بحسب ما أفاد المركز.