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بالفيديو.. خطيب المسجد الحرام: تحصين النفس بحسن الظن في المسلمين
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بالفيديو.. خطيب المسجد الحرام: تحصين النفس بحسن الظن في المسلمين

بالفيديو.. خطيب المسجد الحرام: تحصين النفس بحسن الظن في المسلمين

بالفيديو.. خطيب المسجد الحرام: تحصين النفس بحسن الظن في المسلمين
٠٢:٤٢:٥٩ م، الجمعة، ٥ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

دعا خطيب المسجد الحرام

، ماهر المعيقلي، إلى تحصين النفس بحسن الظن في المسلمين، مؤكدا أن الأصل في المسلم هو “السلامة” والتي لا يعدل عنها إلا بيقين.

وأضاف في خطبة الجمعة اليوم بالمسجد الحرام: وليس من منهج الصالحين تتبع العورات والبحث عن الزلات والسقطات وسوء الظن بالمسلمين، فمن كانت تلك سجيته عرض نفسه لغضب الله وسخطه، وخزيه وفضيحته.

النبي دعا إلى عدم تتبع عورات المسلمين

وتابع: في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسم قال يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفضي الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم ومن تتبع أخيه المسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله.

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