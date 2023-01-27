الخارجية تبحث التنسيق السياسي والأمني مع سريلانكا

تواصل ـ فريق التحرير:

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمقر الوزارة في الرياض، وزير خارجية جمهورية سريلانكا الديموقراطية الاشتراكية علي صبري.

وبحث وزير الخارجية مع نظيره السريلانكي العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة توطيد التنسيق الثنائي في العديد من المجالات السياسية والأمنية بمختلف المستويات.

تسهيلات جديدة للقدوم إلى سريلانكا

كشفت سفارة المملكة في سريلانكا، مؤخرًا، عن اعتماد تسهيلات جديدة من قبل السلطات السريلانكية تتعلق بإجراءات القدوم إلى أراضيها.

وقالت السفارة، على حسابها بـ“تويتر”، إن المديرية العامة للجوازات السريلانكية أطلقت خدمة تعبئة استمارة بطاقة الوصول للأجانب عن طريق الإنترنت قبل السفر بثلاثة أيام، وذلك اعتبارًا من الأحد الماضي.

وأشارت إلى أن هذا القرار يستهدف تسهيل إجراءات الوصول.

استقدام العمالة المنزلية من سريلانكا

ومن جهة أخرى، قالت منصة “مساند” لخدمات العمالة المنزلية في المملكة، إنه لا توجد مشكلة في الاستقدام من دولة سريلانكا وجميع الأنظمة تعمل بالشكل المطلوب.

جاء ذلك في تغريده على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ردًا على سؤال لأحد المواطنين، بخصوص تضارب آراء المكاتب حول وجود مشكلة في استقدام العمالة المنزلية من سريلانكا.

وردت المنصة على السؤال بالقول: “بخصوص استفسارك يرجى العلم أنه لا توجد مشكلة في الاستقدام من دولة سريلانكا وجميع الأنظمة تعمل بالشكل المطلوب”.

وأضافت: “وخلال فترة التجربة يكون مكتب الاستقدام مسؤولاً عن العامل الذي توسط في استقدامه لمدة 90 يومًا، تبدأ من تاريخ قدومه للمملكة”.

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