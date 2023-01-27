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عاجل.. القبض على قاتلة المبتعث “وليد الغريبي” في أمريكا
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عاجل.. القبض على قاتلة المبتعث “وليد الغريبي” في أمريكا

عاجل.. القبض على قاتلة المبتعث “وليد الغريبي” في أمريكا

عاجل.. القبض على قاتلة المبتعث “وليد الغريبي” في أمريكا
١١:٢٨:١٦ ص، الجمعة، ٥ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ألقت شرطة فيلادلفيا، بولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية، القبض على قاتلة المبتعث السعودي الوليد الغريبي.

وقالت الشرطة، اليوم الجمعة، إن القاتلة تدعى “نيكول ماري رودجرز”، وقامت بقتل المواطن “الغريبي” يوم الاثنين الماضي- وفقاً لـ”وسائل إعلام أمريكية”.

4 تهم لقاتلة الغريبي

وأعلنت شرطة فيلادلفيا عن احتجاز “رودجرز” لديها، ووجهت لها تهم القتل والسرقة والسطو وحيازة أدوات الجريمة، وفقًا لـ”عكاظ”.

وكانت “رودجرز” قد ارتكبت جريمتها يوم الاثنين الماضي قبل الساعة الـ12 ظهراً، إذ عثر على المبتعث الغريبي البالغ من العمر 25 عاماً متوفى في مكان الحادثة، في دورة مياه في الطابق الثالث من مبنى سكني في شارع هانزبيري.

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مدمنة مخدرات سرقت نقوده

وذكر أحد أقارب المبتعث الذي قتل بمدينة فيلادلفيا الأمريكية، الوليد الغريبي، أن الجانية تبلغ من العمر 13 عامًا.

وأورد في فيديو نشرته قناة “العربية”، وحاز على تداول واسع عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الجانية ارتكبت الجريمة بداعي السرقة، لأنها مدمنة مخدرات.

وأثبتت التحقيقات، حسب قول الشاب، إن الجانية ليست طالبة، وأن المجني عليه لم يعثر على جواله أو اللاب توب الخاص به، وكذلك حافظة النقود.

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كيف انتقل إلى السكن

وروى قريب المبتعث أنه -رحمه الله- انتقل إلى السكن الذي وقعت فيه الجريمة، بعد أن غادر مسكنه القديم، إذ تخرج الطلاب الذين كانوا معه.

ووصف الشاب أن المسكن عبارة عن منزل يحتوى على 9 غرف، تؤجر كل غرفة لفرد واحد، ورغم أنه لم يشعر بالراحة في المسكن، إلا أنه اضطر للبقاء، بأنه لم يعثر على مسكن ملائم، كما أنه كان ينتظر أشهر قليلة قبل العودة.

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