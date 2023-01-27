ارتفاع أسعار النفط.. “برنت” يقترب من 88 دولارًا للبرميل

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ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف، اليوم الجمعة، بدعم من بيانات اقتصادية أمريكية قوية وتصاعد آمال انتعاش الطلب بعد إعادة فتح الاقتصاد الصيني.

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برنت يتجه لتسجيل ثاني زيادة أسبوعية

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 30 سنتًا، ما نسبته 0.3 في المئة، لتصل إلى 87.66 دولارًا للبرميل، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.3 في المئة، ما يعادل 21 سنتًا، لتسجل 81.22 دولارًا للبرميل.

وصعد الخامان بأكثر من واحد بالمئة يوم الخميس، ويتجه برنت صوب تسجيل ثاني زيادة أسبوعية إذا استمرت المكاسب.

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تقليل الخوف من تقلص النشاط الاقتصادي

ووفقًا للمعطيات خلال الأسبوع الماضي، فإن تحسن بيانات الناتج المحلي الإجمالي والتضخم في الولايات المتحدة تعطي بارقة أمل في أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة، مما يقلل الخوف من تقلص النشاط الاقتصادي وما يترتب على ذلك بخصوص الطلب على النفط.

ومن جهة أخرى، أعلن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها، هذا الأسبوع، عن انخفاض عدد الإصابات الشديدة بمرض كوفيد-19 في الصين بنسبة 72 بالمئة من ذروة بلغها هذا الشهر، بينما انخفض عدد المصابين في المستشفيات 79 بالمئة. وتشير هذه الأرقام إلى عودة الاقتصاد الصيني إلى الوضع الطبيعي، الأمر الذي يعزز توقعات بتعافي الطلب على النفط.

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