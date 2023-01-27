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بـ 12 صاروخًا.. طائرات الاحتلال تقصف مناطق في قطاع غزة

بـ 12 صاروخًا.. طائرات الاحتلال تقصف مناطق في قطاع غزة

بـ 12 صاروخًا.. طائرات الاحتلال تقصف مناطق في قطاع غزة
١٠:٤١:٣٨ ص، الجمعة، ٥ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

قصفت طائرات الاحتلال فجر اليوم عدة مناطق في قطاع غزة. وأطلقت طائرات الاحتلال أكثر من 12 صاروخاً على وسط قطاع غزة، مما تسبب في إلحاق أضرار في ممتلكات الفلسطينيين.

لا إصابات بعد القصف

وقد استهدفت المقاومة الفلسطينية طائرات الاحتلال المغيرة بالمضادات الأرضية، ولم يبلغ عن وقوع إصابات نتيجة تلك الغارات.

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رشقات من صواريخ المقاومة

في سياق متصل، أفادت مصادر فلسطينية أن رشقات من الصواريخ أطلقتها المقاومة الفلسطينية على مستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة، وقد دوت فيها صفارات الإنذار.

ويأتي هذا التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة بعد ساعات من استشهاد عشرة فلسطينيين في الضفة الغربية، خلال عملية اقتحام واسعة لمدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية.

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المملكة تندد

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة  الشديدين، لاقتحام قوات الاحتلال لمدينة ومخيم جنين في دولة فلسطين الشقيقة، مما أدى إلى سقوط عددٍ من الضحايا وإصابة آخرين.

انتهاكات خطيرة للقانون الدولي

وأكدت الوزارة رفض المملكة التام لما تقوم به قوات الاحتلال من انتهاكات خطيرة للقانون الدولي، مشددةً على مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء الاحتلال ووقف التصعيد والاعتداءات الصهيوينة، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين.

كما أعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازي وصادق مواساة المملكة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب فلسطين مع تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

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