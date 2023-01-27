بحجم مدينة لندن.. انفصال جبل جليدي عن القطب الجنوبي

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أصدرت هيئة مسح القطب الجنوبي (باس) البريطانية، بيانا، كشف رصد علماء علماء الجليد والبيئة انفصال قطعة جليدية هائلة عن القارة القطبية الجنوبية، بحجم مدينة لندن.

غير مرتبط بتغير المناخ

وقد انفصل عن الجرف الجليدي “برانت” الذي يبلغ سمكه حوالي 500 قدم يوم الأحد خلال موجة عالية من المد المعروفة باسم المد الربيعي، حسب “البيان”.

من جانبه، قال عالم الجليد، دومينيك هودجسون، إن حدث الانفصال هو: “جزء من السلوك الطبيعي لجرف برانت الجليدي” و”غير مرتبط بتغير المناخ”، حسب “واشنطن بوست”.

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ليس الأكبر على الإطلاق

والتقطت الأقمار الصناعية صوراً للحدث الفريد، الذي وقع بعد حوالي 10 سنوات من رصد الأقمار الصناعية تزايداَ في صدع قديم في الكتلة الجليدية المعروفة باسم Chasm-1، وبعد عامين تقريبًا من انفصال جبل جليدي أصغر قليلاً اسمه A74 عن الجرف الجليدي نفسه.

وكتب تيد سكامبوس، كبير الباحثين في جامعة كولورادو في بولدر، في رسالة بالبريد الإلكتروني، أنه في حين أن الجبل الجليدي “هو عبارة عن كتلة ضخمة من الجليد، يبلغ وزنها حوالي 500 مليار طن، إلا أنه بعيد عن أن يكون أكبر جبل جليدي ينفصل على الإطلاق”.