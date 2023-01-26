أطفال أبهروا المارة بالصلاة في وقتها (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لأطفال يصلون في جماعة، على جانب أحد الطرق، حيث أشاد متابعو “تويتر” بهمة الأطفال ومحافظتهم على الصلاة في وقتها.

تفاعل واسع على السوشيال ميديا

وأظهر الفيديو، الذي حاز على تفاعل واسع عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مجموعة من الأطفال، لم تتجاوز أعمارهم 14 عاما على الأكثر، يصلون وراء صبي في نفس العمر تقريبا، يصلي بهم إماما، ويتلو القرآن بصوت عذب وأحكام وقراءة صحيحة.

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نصيحة للمحافظة على الصلاة

ووجه رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، والأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، في وقت سابق، نصيحة لمن يريد المحافظة على الصلاة.

وقال “الخثلان” في فيديو بأحد دروسه الدينية، للمحافظة على الصلاة عليك أن ترفع مستوى الاهتمام بها، مؤكدًا أن الشئ الذي يهتم به الإنسان لا يمكن أن يفوته.

وضرب مثالًا لذلك قائلًا :” الشخص الذي لديه موعد في المطار في وقت صلاة الفجر.. هل يفوته الموعد ويعتذر بأن نومه ثقيل؟ لا.. الطالب وقت الاختبار يأتي في موعده ولا يقول نومه ثقيل كذلك”.

وتابع :” إذا كنت جادا في المحافظة على الصلاة ارفع مستوى الاهتمام بالصلاة واجعلها أول اهتماماتك ستجد من الوسائل من يعنيك”.

وأوضح “الخثلان” :” لكن عندما يكون الاهتمام ضعيفا ستجد ثقلا وكسلا وترددًا والله تعالى يقول (وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين)”.