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نتائج مذهلة.. اكتشاف السرطان بواسطة النمل
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نتائج مذهلة.. اكتشاف السرطان بواسطة النمل

نتائج مذهلة.. اكتشاف السرطان بواسطة النمل

نتائج مذهلة.. اكتشاف السرطان بواسطة النمل
٠٢:٥٧:٢٣ ص، الجمعة، ٥ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت نتائج دراسة حديثة، عن أن حشرة النمل يمكن استخدامها كطريقة فعّالة من حيث التكلفة لرصد الإصابة بأخطر أمراض العصر وهو مرض السرطان.

وقالت د. باتريسيا ديتور، الباحثة بجامعة السوربون بفرنسا، إنه “يمكن استخدام النمل كاشفاً حيوياً للتمييز بين الأفراد الأصحاء وغيرهم من الحاملين للأورام؛ وذلك نظراً لأنها سهلة التدريب وسريعة التعلم وفعّالة للغاية، ولا تكلف شيئاً للاحتفاظ بها”.

واعتمد البحث على دراسة سابقة، أجرتها د. ديتور وزملاؤها، حيث أظهروا أن النمل قادر على شم الخلايا السرطانية البشرية المزروعة في المختبر، وفقا لـ”سكاي نيوز”.

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نتائج الدراسة

وأوضح الباحثون أنه تم تعريض 70 نملة، تنتمي إلى النوع المعروف باسم “فورميكا فوسكا”، لعينات بول من الفئران المصابة بالأورام وغير المصابة.

ووفقا للدراسة، فإنه بعد 3 تجارب، تمكن النمل من معرفة الفرق بين رائحة بول الفئران السليمة، ورائحة بول الفئران المصابة بالأورام.

وأرجع الباحثون بحسب الدراسة، ذلك إلى حاسة الشم الحساسة للغاية لدى النمل والتي تمكنت من خلالها من التفريق بين رائحة الفئران السليمة والأخرى المصابة.

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