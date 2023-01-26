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تصريح غير متوقع من بيل جيتس بشأن أوكرانيا.. ماذا قال؟
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تصريح غير متوقع من بيل جيتس بشأن أوكرانيا.. ماذا قال؟

تصريح غير متوقع من بيل جيتس بشأن أوكرانيا.. ماذا قال؟

تصريح غير متوقع من بيل جيتس بشأن أوكرانيا.. ماذا قال؟
٠٢:٤٩:٢٢ ص، الجمعة، ٥ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

رأى الملياردير الأمريكي، بيل جيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت” العملاقة، أن حكومة أوكرانيا من أسوأ الحكومات في العالم، مرجعا رأيه إلى ما وصفه بـ”الفساد الشديد المتفشي بين موظفيها”.

فاسدة ويسيطر عليها الأثرياء

وقال جيتس، في تصريحات نقلتها وكالة نوفوستي الروسية، إن: “الحكومة الأوكرانية هي واحدة من أسوأ الحكومات في العالم” وأضاف: “إنها فاسدة ويسيطر عليها عدد قليل من الأثرياء، وهذا أمر محزن للغاية بالنسبة للشعب هناك”، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأكد المليادير الأمريكي أن الأراضي الزراعية في أوكرانيا أكثر خصوبة من الأراضي الأميركية، وهي سلة غذاء أوروبا، وتتمتع بإمكانات كبيرة.

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تغيير قيادات ومسؤولين

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن تغييرات بالمناصب العليا في الحكومة وفي الأقاليم ستتم في يومين.

وقال زيلينسكي في خطاب مصور: “هناك بالفعل قرارات تتعلق بالمناصب، فيما يتعلق بالمسؤولين على مختلف المستويات في الوزارات والهياكل الحكومية المركزية الأخرى، وكذلك في الأقاليم وفي منظومة إنفاذ القانون”، حسب “سكاي نيوز عربية”.

قرارات بالمنع من السفر

وفي سياق متصل، أمر زيلينسكي حكومة كييف بإجراء تغييرات جذرية على قواعد السفر إلى الخارج خلال 5 أيام، وقرر منع الوزراء والنواب وكبار موظفي الدولة من مغادرة البلاد إلا لرحلات العمل، حسب “العربية”.
الكلمات الدلالية:
أخبار أوكرانيا الفساد في أوكرانيا بيل جيتس حكومة أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي

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