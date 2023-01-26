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مستشار أسري يحذر الزوجة من نعت الزوج بهذه الصفة
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مستشار أسري يحذر الزوجة من نعت الزوج بهذه الصفة

مستشار أسري يحذر الزوجة من نعت الزوج بهذه الصفة

مستشار أسري يحذر الزوجة من نعت الزوج بهذه الصفة
٠٢:٤٤:٥٢ ص، الجمعة، ٥ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حذر المستشار الأسري د. عبدالله السلمان، من خطورة نعت الزوجة لزوجها بالبخل، في حالة إذا كان يفكر ويعمل لمستقبل الأسرة والأبناء.

وقال السلمان، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، موجها حديثه للزوجات: “لا تحكمي على زوجك بالبخل إذا كان يدخر ويستثمر ويقلل من الصرف في الأمور الثانوية، ويفكر في مستقبل الأسرة والأبناء”.

وأضاف د. عبدالله السلمان “أن الحوار الهاديء بين الزوجين حول الأمور المالية يزيل الغموض ويبعد الشكوك والمخاوف ‼️”.

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مستشار أسري يحذر الزوجين من الصمت والكتمان: أشبه بنار تحت الرماد

وفي وقت سابق، أكد المستشار الأسري د. عبدالله السلمان على أهمية الحوار بين الزوج والزوجة لمواجهة المشكلات التي قد تطرأ على الحياة الزوجية.

حل الخلافات الزوجية

وقال السلمان، في تغريدة عبر “تويتر”: “الخلافات بين الأزواج تكون مثل نار تحت الرماد ؛ ثم تنفجر لأتفه الأسباب لأنك كتمت أو صمت أمام الأسباب الكبرى”.

وأضاف السلمان، موجهاً حديثه للزوجين، “لا تؤجلا حل خلافاتكما حتى تتراكم بل تخلصا منها أولاً بأول بلطف وود”.

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الكلمات الدلالية:
البخل الخلافات الأسرية الزوج الزوجة مستقبل الأبناء

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