لا يعرفها الكثيرون.. ميزة مخفية بهواتف آيفون تساعد على النوم

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توجد بهواتف الآيفون، العديد من التطبيقات، يجهلها الكثيرون، والتي يمكنها تشغيل الضوضاء البيضاء مثل الأمواج المتلاطمة أو المطر اللطيف، كذلك توجه أداة ضوضاء بيضاء مضمنة مباشرة في جهاز آيفون تساعدك على النوم.

ويوضح الخبراء، أنه يوجد خاصية تسمى “أصوات الخلفية”، الأقل شهرة في قسم إمكانية الوصول بجهاز آيفون، وتقدم العديد من الأصوات المختلفة.

ميزة تساعد على النوم

ووفقاء لخبراء التقنية، يستغرق تشغيل ميزة ضوضاء الخلفية بجهاز آيفون بضع نقرات فقط على شاشة هاتفك. ستحتاج إلى جهاز آيفون يعمل بنظام iOS 15 أو أحدث، وليست هناك حاجة إلى معدات خاصة أخرى.

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• الخطوة الأولى: افتح تطبيق الإعدادات

ابحث عن تطبيق الإعدادات وافتحه على جهاز آيفون.

• الخطوة الثانية: اضغط على إمكانية الوصول من قائمة الخيارات

قم بالتمرير لأسفل حتى تجد إمكانية الوصول واضغط عليها.

• الخطوة الثالثة: حدد الصوت / المرئي

سيتعين عليك التمرير لأسفل قليلاً قبل أن تجد خيار الصوت / المرئي.

• الخطوة الرابعة: اضغط على Background Sounds

حرك المفتاح الموجود بجوار أصوات الخلفية إلى وضع التشغيل لبدء تشغيل صوت المطر الافتراضي على الفور. يمكنك تحديد نوع الصوت الذي تريد سماعه عن طريق تحديد خيار الصوت.

ويمكن أيضاً لمستخدمي هواتف الآيفون، ضبط مستوى الصوت، الذي يتم ضبطه بشكل مستقل عن صوت رنين جهاز آيفون.

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