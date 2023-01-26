مواقيت الصلاة ليوم الجمعة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع المناطق
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الجمعة، 5 شهر رجب 1444 هجرية، الموافق 27 يناير 2023م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 5:05 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:39 بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الجمعة 5 رجب 1444هـ كالتالي:
مواقيت الصلاة ليوم الجمعة
○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:41
المدينة – 5:45
الرياض – 5:17
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:34
المدينة – 12:35
الرياض – 12:06
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:45
المدينة – 3:42
الرياض – 3:13
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:08
المدينة – 6:04
الرياض – 5:35
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:38
المدينة – 7:34
الرياض – 7:05
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