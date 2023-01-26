الزعاق: احذروا “عقرب السم” في منتصف رجب.. 10 أيام وينتهي الشبط

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قال الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية، د. خالد بن صالح الزعاق، إن فصل الشتاء 90 يوماً مقسمة على بداية وشدة ونهاية.

وأضاف الزعاق، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”، بداية الشتاء مع موسم الصفري في شهر سبتمبر، وشدته مع موسم المربعانية والشبط في شهر ديسمبر ويناير، ونهايته مع موسم “الحميمين” في شهر أبريل.

وتابع الزعاق “بقي عشرة أيام وتنتهي الشبط، ويعقبها موسم العقارب، ويوم الاثنين 15 رجب 6 فبراير أول عقرب السم وسميت بذلك لأن بردها يقتل كما يقتل السم، وخلال هذه الأيام تدب الحياة في غصون الأشجار وأوراقها ويبدأ الربيع”.

سبب تعظيم العرب لرجب

وفي وقت سابق، أوضح الزعاق سبب تعظيم العرب القدماء لشهر رجب.. إن الشهر السابع من شهر السنة العربية “الهجرية”، يسمى رجب، ورجب مأخوذ من الرجوب، أي التعظيم، فقد كانت العرب تعظم هذا الشهر.

وأضاف الزعاق “أن أكثر القبائل تعظيماً لهذا الشهر هم قبيلة مضر، ولهذا يسمى برجب مضر.

رجب والأشهر الحرم

وتابع د. خالد الزعاق “هو أحد الأشهر الحرم، الأربعة “محرم ورجب وذا القعدة وذا الحجة”، وهي الأشهر التي يحرم فيها العرب القتال إلا دفاعًا عن النفس وعن أرض الوطن”.

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وواصل الزعاق بقوله “أشهر يوم عند جيل الطيبين 1-7 فهو موعد ميلاد معظم السعوديين، منذ عقود، فهم يشتركون في اليوم والشهر ويختلفون في السنة”.

وأوضح خالد الزعاق أن “رجب لهذه السنة، نصها الأول شباط، وشباط مقطع الرباط، ونصفها الثاني العقارب، وإذا دخلت العقارب ترى الخير قارب”.

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