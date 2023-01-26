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مشهد مهيب لتدفق شلالات شعيب ملطخ جنوب الرياض
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مشهد مهيب لتدفق شلالات شعيب ملطخ جنوب الرياض

مشهد مهيب لتدفق شلالات شعيب ملطخ جنوب الرياض

مشهد مهيب لتدفق شلالات شعيب ملطخ جنوب الرياض
٠١:٠٥:٢٢ ص، الجمعة، ٥ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مساء أمس الخميس، مقطع فيديو وثق مشاهد مهيبة لتدفق شلال شعيب ملطخ جنوب الرياض.

ووثق المقطع، جريان السيول وتدفق الشلالات في شعيب ملطخ جنوب الرياض، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

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توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم.

في حين تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وحائل.

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