مشهد مهيب لتدفق شلالات شعيب ملطخ جنوب الرياض

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مساء أمس الخميس، مقطع فيديو وثق مشاهد مهيبة لتدفق شلال شعيب ملطخ جنوب الرياض.

ووثق المقطع، جريان السيول وتدفق الشلالات في شعيب ملطخ جنوب الرياض، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

اقرأ أيضا:

بالفيديو.. أمطار غزيرة وتدفق الشلالات في روضة سدير

شاهد.. شلالات العنانية نتيجة السيول الجارية في حوطة سدير بالرياض

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم.

في حين تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وحائل.

اقرأ أيضا:

بعدة محافظات.. شاهد تدفق الشلالات نتيجة السيول مع استمرار حالة «مدرار» المطرية

اليوم.. شاهد جريان السيول وتدفق الشلالات نتيجة الأمطار بمنطقة المدينة