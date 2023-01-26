بالفيديو.. تعديل مهم للرسائل الخاصة في “تيك توك”

تواصل – فريق التحرير:

كشف الخبير التقني عبدالله السبع أمس الخميس، عن تعديل مهم في تطبيق التواصل الاجتماعي تيك توك.

وقال السبع، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “تعديل مهم للرسائل الخاصة في تيك توك، وتستطيع الآن تفعيل تواصل الجميع معك في الرسائل الخاصة”.

خاصية جديدة في تيك توك

وأضاف عبدالله السبع، أنه يمكن تفعيل تواصل الجميع في الرسائل الخاصة، حتى لو كانوا لا يتابعونك في تيك توك.

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وفي وقت سابق، حذر الخبير التقني سالم الحربي من خطورة الإعلانات الوهمية في تطبيق تيك توك، والتي تستهدف أموال وبيانات المستخدمين.

تحذير من الإعلانات الوهمية

وقال الحربي، ”إن هؤلاء يستغلون ميزة الترويج في تيك توك، وينشرون إعلانات ممولة باسم شركات كبيرة ولكن الرابط وهمي”.

وتابع سالم الحربي، أن المحتالين يقومون من خلال الإعلانات ويسحبون رصيدك ولا يردون عليك بعد ذلك، والكثير اشتكوا من هؤلاء.

ونصح الخبير التقني سالم الحربي المستخدمين في حالة وجود إعلانات في تيك توك، الذهاب للشركة الرئيسية وسؤالهم عن حقيقة هذه الإعلانات.

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