في 3 ثوان فقط.. جهاز ذكي يطيح بمئات المبعدين بدولة خليجية

تواصل- فريق التحرير:

تمكن رجال الأمن، في مطار الكويت الدولي، من إحباط مخطط لـ 530 مبعداً من دخول البلاد مجدداً، بوثائق سفر مزورة وأسماء منتحلة.

وذكرت القبس الكويتية أن معظمهم من دول آسيوية، وأن عمليات ضبط هؤلاء كانت حصيلة إجمالية لمحاولات دخولهم البلاد طوال عام 2022.

أوراق مزورة:

وأوضحت أن عملية العودة للكويت بأوراق ثبوتية مزوَّرة كانت تتم في السابق بسهولة، غير أن جهاز البصمة الشهير بـ«كاشف المبعدين» الذي جرى اعتماده في مارس 2011، أوقف سريان عمليات التلاعب المشابهة.

كما كشف الخطط الاجرامية لآلاف المبعدين الطامحين في دخول البلاد مرة أخرى.

في إطار الحفاظ على أمن الوطن، والحد من عمليات التزوير ودخول البلاد بوثائق سفر مزورة، كشفت مصادر أمنية رفيعة لـ القبس، عن ضبط 530 شخصاً من الجنسين، حاولوا دخول الكويت عبر المطار الدولي طوال العام الماضي 2022، وذلك على الرغم من إبعادهم عنها في سنوات سابقة.

ضبط 150 امرأة:

ونوهت أنه من بين المضبوطين يوجد 120 امرأة، ومعظم من قُبض عليهم جنسياتهم آسيوية، وأعيدوا إلى بلادهم مرة أخرى.

وأشارت المصادر إلى أن جهاز البصمة أثبت نجاحات كبيرة في كشف المتلاعبين والمتورّطين في التزوير، وأحبط محاولة دخول الكثير من المشبوهين الى البلاد بجوازات مزيفة عبر جميع المنافذ.

وذكرت أن البصمة تستغرق 3 ثوانٍ فقط، للإفصاح عن هوية أي شخص من القادمين أو المغادرين، حتى لو كان يحمل جوازاً مزوَّرا.

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