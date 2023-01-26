الخميس، ٤ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
في 3 ثوان فقط.. جهاز ذكي يطيح بمئات المبعدين بدولة خليجية
مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية يعلن توفر وظائف شاغرة بالرياض
دعت لتدخل دولي سريع.. رابطة العالم الإسلامي تدين اقتحام الاحتلال لـ “جنين”
ضربة جديدة لـ “حزب الله”.. مصرف لبنان يُجمّد جميع حسابات ممول بارز
الإطاحة بمقيم لعرضه وترويجه مواد مخدرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي
بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول في جازان

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

في 3 ثوان فقط.. جهاز ذكي يطيح بمئات المبعدين بدولة خليجية

في 3 ثوان فقط.. جهاز ذكي يطيح بمئات المبعدين بدولة خليجية

في 3 ثوان فقط.. جهاز ذكي يطيح بمئات المبعدين بدولة خليجية
١١:٥٠:٠٨ م، الخميس، ٤ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

تمكن رجال الأمن، في مطار الكويت الدولي، من إحباط مخطط لـ 530 مبعداً من دخول البلاد مجدداً، بوثائق سفر مزورة وأسماء منتحلة.

وذكرت القبس الكويتية أن معظمهم من دول آسيوية، وأن عمليات ضبط هؤلاء كانت حصيلة إجمالية لمحاولات دخولهم البلاد طوال عام 2022.

أوراق مزورة:

وأوضحت أن عملية العودة للكويت بأوراق ثبوتية مزوَّرة كانت تتم في السابق بسهولة، غير أن جهاز البصمة الشهير بـ«كاشف المبعدين» الذي جرى اعتماده في مارس 2011، أوقف سريان عمليات التلاعب المشابهة.

كما كشف الخطط الاجرامية لآلاف المبعدين الطامحين في دخول البلاد مرة أخرى.

في إطار الحفاظ على أمن الوطن، والحد من عمليات التزوير ودخول البلاد بوثائق سفر مزورة، كشفت مصادر أمنية رفيعة لـ القبس، عن ضبط 530 شخصاً من الجنسين، حاولوا دخول الكويت عبر المطار الدولي طوال العام الماضي 2022، وذلك على الرغم من إبعادهم عنها في سنوات سابقة.

ضبط 150 امرأة:

ونوهت أنه من بين المضبوطين يوجد  120 امرأة، ومعظم من قُبض عليهم جنسياتهم آسيوية، وأعيدوا إلى بلادهم مرة أخرى.

وأشارت المصادر إلى أن جهاز البصمة أثبت نجاحات كبيرة في كشف المتلاعبين والمتورّطين في التزوير، وأحبط محاولة دخول الكثير من المشبوهين الى البلاد بجوازات مزيفة عبر جميع المنافذ.

وذكرت أن البصمة تستغرق 3 ثوانٍ فقط، للإفصاح عن هوية أي شخص من القادمين أو المغادرين، حتى لو كان يحمل جوازاً مزوَّرا.

مخبأة بطريقة يصعب كشفها.. ضبط قطع حشيش مع راكب بمطار الكويت الدولي

الكلمات الدلالية:
أخبار الكويت جنسيات آسيوية ضبط المبعدين مطار الكويت

مواد ذات صلة

المزيد
سحابة غريبة تظهر في سماء تركيا.. ومواطنون: الأطباق الطائرة قادمة (فيديو)

سحابة غريبة تظهر في سماء تركيا.. ومواطنون: الأطباق الطائرة قادمة (فيديو)

١١:٢١ م، الجمعة، ٢٠ يناير ٢٠٢٣
روسيا تعترض على مشروع القرار الخليجي في مجلس الأمن بشأن اليمن

روسيا تعترض على مشروع القرار الخليجي في مجلس الأمن بشأن اليمن

٠١:٢٣ ص، الخميس، ٠٩ أبريل ٢٠١٥
جامعة الجوف تُعلن الأسماء المرشحة نهائيًّا للوظائف الأكاديمية

جامعة الجوف تُعلن الأسماء المرشحة نهائيًّا للوظائف الأكاديمية

١٢:٠٠ م، الأربعاء، ٢٧ يناير ٢٠١٦
بحضور ولي العهد.. خادم الحرمين وبايدن يستعرضان سبل تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين

بحضور ولي العهد.. خادم الحرمين وبايدن يستعرضان سبل تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين

٠٨:٠٣ م، الجمعة، ١٥ يوليو ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *