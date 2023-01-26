“كنتم خير أمة أخرجت للناس”.. مئات الكنائس بعواصم أوروبية تتحول لمساجد(فيديو وصور)

تواصل – فريق التحرير:

تحولت، في السنوات الأخيرة، مئات الكنائس في عواصم ومدن أوروبية إلى مساجد، وذلك بفضل جهود الدعاة، والدعم العربي والإسلامي.

وتنتشر الدعوة الإسلامية في ربوع وأرجاء أوروبا، وفي أكبر الدول وأبرزها بريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، وهولندا، والدنمارك.

4 آلاف كنيسة في بريطانيا

وقالت مجموعة “كريستيان ريسيرج” المهتمة بشؤون المسيحيين في بريطانيا، إنّ أكثر من 10 آلاف كنيسة أغلقت أبوابها في عموم البلاد منذ عام 1960، وأنه من المتوقع أن يتجاوز عدد الكنائس التي ستغلق أبوابها إلى 4 آلاف مع حلول عام 2020.

2000 مسجد مسجل

وأضافت المجموعة أنّ سبب عرض العديد من الكنائس للبيع، هو قلة الاهتمام ونقص في عدد الزائرين.

كما أشارت المجموعة إلى وجود قرابة ألفين مسجد مسجّل في عموم بريطانيا، وأنّ معظمها كانت كنائس في السابق

اقرأ أيضا:

هاشتاق «نعمة الإسلام» يتصدر الترند.. ومغردون: «اهدنا إلى صراطك المستقيم»

هدية لا تقدَّر بثمن تقدمها المملكة.. وتكبيرات تهز أكبر مسجد بأوروبا (فيديو وصور)

ازدياد عدد المساجد في لندن

وحسب تقارير إعلامية، فإن 500 كنيسة أغلقت أبوابها في العاصمة لندن منذ عام 2001 مقابل بناء 423 مسجدا جديدا في المدينة.

كما أنّ عدد المسلمين والمسيحيين المؤدين للصلوات في لندن سيبلغ ما بين 800 الى900 ألف شخص، ولكن سيكون أعمار 50% من المصلين المسيحيين أكثر من 65 عاما، بينما 50% من المصلين المسلمين أقل من 25 عاما.

ألمانيا الأكثر بيعا للكنائس

تتصدر ألمانيا قائمة الدول الأوروبية الأكثر بيعاً للكنائس، وتُعدّ كنيسة “دورتموند يوهانس”، أبرز تلك الكنائس التي اشتراها الاتحاد الإسلامي التركي قبل 10 أعوام.

وجرى إطلاق اسم “جامع مركز دورتموند” عليها، ويبلغ مساحته ألف و700 متر مربع، ويتسع لألف و500 مصل.

جوامع في امستردام

أمّا في هولندا، فقد تم شراء العديد من الكنائس وتحويلها إلى مساجد للمسلمين، ومن أبرزها جامع “الفاتح” في العاصمة أمستردام، وجامع “السلطان أيوب” في ولاية جرونينجن، وجامع “عثمان غازي” في ولاية وييرت، وتخضع هذه المساجد إلى إشراف وقف الديانة الهولندية.

هولندا تتوقع إغلاق ثلثي كنائسها

من ناحية أخرى، توقع زعماء الطائفة الكاثوليكية في هولندا، أن يتم إغلاق ثلثي الكنائس في البلاد البالغ إجمالي تعدادها 1600 كنيسة، حتى عام 2018، خلال الأعوام العشرة المقبلة.

فيما أعلنت الطائفة البروتستانتية عن توقعاتها بإغلاق قرابة 700 كنيسة لأبوابها خلال 4 أعوام.

زيادة أعداد المسلمين

وفيما يتراجع اهتمام المسيحيين الأوروبيين بكنائسهم، يشهد عدد المسلمين في القارة، نمواً سريعاً، وذلك حسب دراسة اجرته مركز (بيو) للأبحاث الاجتماعية، والتي أظهرت أنّ عدد المسلمين سيشكل 8% من إجمالي سكان القارة الأوروبية في عام 2030.

وبحسب احصائيات مركز الابحاث الاجتماعية الأوروبية في عام 2012، فإنّ 49% من الشعب الايرلندي يزورون الكنائس بشكل منتظم، مرة في الأسبوع.

فيما يقوم 39% من الإيطاليين بالتردد إلى الكنائس بشكل منتظم، فيما تصل نسبة الزائرين للكنائس في اسبانيا 25%، وفي بريطانيا 21%، وفي ألمانيا 11%، وفي الدنمارك 6%.

اقرأ أيضا:

«الصلاة ورفع الأذان».. قصة كفاح لمسلمي ألمانيا في نشر شعائر الإسلام

«2866 مسجدا و400 مؤسسة إسلامية».. طفرات إيجابية للجالية المسلمة في ألمانيا