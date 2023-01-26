مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية يعلن توفر وظائف شاغرة بالرياض

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أعلن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية “كابسارك”، عبرالموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض.

المسميات الوظيفية :

1- أخصائي أول التخطيط وإدارة الأداء

(Planning and Performance Management Lead)

2- مساعد-استشارات

(Associate – Consulting)

3- محلل-استشارات

(Analyst – Consulting)

4- محلل قانوني أول.

(Senior Legal Analyst)

5- زميل الاقتصاد الكلي

(Fellow II – Macroeconomics)

6- مدير / استشاري

(Manager/Principal – Consulting)

– مدير المشاريع الكبرى

(Manager, Major Projects)

8- مهندس فني

(Technical Engineer)

9- مساعد أول لإدارة المشاريع

(Senior Project Management Associate)

10- محلل أول لإدارة المشاريع

(Senior Project Management Analyst)

11- مدير العلاقات الرئيسي – الشراكات الاستراتيجية

(Lead Relationship Manager – Strategic Partnerships)

12- مساعد-أسواق الكربون

(Associate – Carbon Markets)

13- زميل-تنظيم قطاع الكهرباء

(Fellow I – Electricity Sector Regulation)

14- زميل – حلول الإنتاج

(Fellow I – Solutions Productization)

15- زميل-الرقمنة والأمن السيبراني

(Fellow – Digitalization and Cybersecurity)

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نبذة عن المركز :

مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية “كابسارك” هو مركز استشارات بحثي رائد في اقتصاديات الطاقة والاستدامة، يهدف لتطوير قطاع الطاقة في المملكة، وتوجيه السـياسات العالمية من خلال المشورة القائمة على الأدلة والبحوث التطبيقية.

طريقة التقديم :

أوضحت إدارة المركز، أنّ التقديم متاحٌ عبرالموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 23 يناير 2023، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، الدخـــول على الرابــط التالي:

رابط التقديم :

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