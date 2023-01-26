الخميس، ٤ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية يعلن توفر وظائف شاغرة بالرياض
دعت لتدخل دولي سريع.. رابطة العالم الإسلامي تدين اقتحام الاحتلال لـ “جنين”
ضربة جديدة لـ “حزب الله”.. مصرف لبنان يُجمّد جميع حسابات ممول بارز
الإطاحة بمقيم لعرضه وترويجه مواد مخدرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي
بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول في جازان
طائرة إندونيسية تصطدم بجسر صعود الركاب قبل الإقلاع

الرئيسية

 /

فرص

 /

مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية يعلن توفر وظائف شاغرة بالرياض

مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية يعلن توفر وظائف شاغرة بالرياض

مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية يعلن توفر وظائف شاغرة بالرياض
١١:٤٩:٥٥ م، الخميس، ٤ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية “كابسارك”، عبرالموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض.

المسميات الوظيفية :

1- أخصائي أول التخطيط وإدارة الأداء

(Planning and Performance Management Lead)

2- مساعد-استشارات

(Associate – Consulting)

3- محلل-استشارات

(Analyst – Consulting)

4- محلل قانوني أول.

(Senior Legal Analyst)

5- زميل الاقتصاد الكلي

(Fellow II – Macroeconomics)

6- مدير / استشاري

(Manager/Principal – Consulting)

– مدير المشاريع الكبرى

(Manager, Major Projects)

8- مهندس فني

(Technical Engineer)

9- مساعد أول لإدارة المشاريع

(Senior Project Management Associate)

10- محلل أول لإدارة المشاريع

(Senior Project Management Analyst)

11- مدير العلاقات الرئيسي – الشراكات الاستراتيجية

(Lead Relationship Manager – Strategic Partnerships)

12- مساعد-أسواق الكربون

(Associate – Carbon Markets)

13- زميل-تنظيم قطاع الكهرباء

(Fellow I – Electricity Sector Regulation)

14- زميل – حلول الإنتاج

(Fellow I – Solutions Productization)

15- زميل-الرقمنة والأمن السيبراني

(Fellow – Digitalization and Cybersecurity)

اقرأ أيضا:

وظائف تعليمية وإدارية في مختلف التخصصات.. التفاصيل ورابط التقديم

نبذة عن المركز :

مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية “كابسارك” هو مركز استشارات بحثي رائد في اقتصاديات الطاقة والاستدامة، يهدف لتطوير قطاع الطاقة في المملكة، وتوجيه السـياسات العالمية من خلال المشورة القائمة على الأدلة والبحوث التطبيقية.

طريقة التقديم :

أوضحت إدارة المركز، أنّ التقديم متاحٌ عبرالموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 23 يناير 2023، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، الدخـــول على الرابــط التالي:

رابط التقديم :

( اضغط هنا )

الكلمات الدلالية:
أخبار الوظائف مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية وظائف شاغرة وظائف مركز كابسارك

مواد ذات صلة

المزيد
رابط التقديم.. وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبدالله لحملة الدبلوم

رابط التقديم.. وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبدالله لحملة الدبلوم

٠١:٠٧ م، الأحد، ١٣ نوفمبر ٢٠٢٢
غداً.. نتيجة القبول النهائي بـ«جامعة المجمعة»

غداً.. نتيجة القبول النهائي بـ«جامعة المجمعة»

٠٢:٢٦ م، الأحد، ٢٤ يوليو ٢٠١٦
(غرفة الرياض) تطرح 452 وظيفة في القطاع الخاص

(غرفة الرياض) تطرح 452 وظيفة في القطاع الخاص

٠٥:٥٨ م، الأربعاء، ١٣ يونيو ٢٠١٢
فتح باب القبول والتسجيل بقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي

فتح باب القبول والتسجيل بقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي

٠٦:٤٧ م، الأثنين، ١٩ ديسمبر ٢٠١١

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *