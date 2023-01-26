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ضربة جديدة لـ “حزب الله”.. مصرف لبنان يُجمّد جميع حسابات ممول بارز
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ضربة جديدة لـ “حزب الله”.. مصرف لبنان يُجمّد جميع حسابات ممول بارز

ضربة جديدة لـ “حزب الله”.. مصرف لبنان يُجمّد جميع حسابات ممول بارز

ضربة جديدة لـ “حزب الله”.. مصرف لبنان يُجمّد جميع حسابات ممول بارز
١١:٢٤:١١ م، الخميس، ٤ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ يناير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

في ضربة جديدة لتجفيف مصادر تسليح “حزب الله” اللبناني ، قرر مصرف لبنان المركزي اليوم (الخميس)، تجميد جميع الحسابات البنكية الخاصة بشركة الصرافة “ستيكس”.

وتعود ملكية هذه الشركة، إلى حسن مقلد، وذلك على خلفية صلته بمليشيا حزب الله الإرهابي المدرج على القائمة السوداء.

عقوبات أمريكية

وجاء التجميد للحسابات بعد يومين من فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على مقلد وأبنائه، متهمة إياهم بأن لهم صلات مالية بحزب الله. ووفقاً لبيان المصرف المركزي فإنه تم تجميد حسابات مقلد واثنين من أفراد عائلته.

التجميد لدى جميع المصاريف

وأشار البيان إلى أن هيئة التحقيق الخاصة المنعقدة اليوم بحضور جميع أعضائها، اتخذت قراراً بتجميد حسابات عدد من الأسماء، التي أدرجت على قوائم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بتاريخ 24 يناير الجاري، مبينة أن تجميد الحسابات سيكون لدى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان.

تسهيل شراء أسلحة

وكانت الولايات المتحدة فرضت في ديسمبر الماضي عقوبات على أفراد وشركات  لتقديمهم خدمات مالية لجماعة حزب الله اللبناني، وتسهيل شراء أسلحة للجماعة.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة اتخذ إجراءات ضد شخصين وشركتين مقرهما لبنان بسبب تقديم خدمات مالية لـ”حزب الله”، إلى جانب شخص آخر شارك في تسهيل شراء أسلحة للجماعة.

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الكلمات الدلالية:
امريكا تمويل حزب الله حزب الله مصرف لبنان

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