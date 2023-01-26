الخميس، ٤ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
أمير الكويت يصدر أمرًا بقبول استقالة الحكومة
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أمير الكويت يصدر أمرًا بقبول استقالة الحكومة

أمير الكويت يصدر أمرًا بقبول استقالة الحكومة

أمير الكويت يصدر أمرًا بقبول استقالة الحكومة
١١:٠٤:٥٨ م، الخميس، ٤ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ يناير ٢٠٢٣
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تواصل- وكالات:

أصدر أمير الكويت اليوم (الخميس) أمراً بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الصباح وحكومته، على أن يستمر الوزراء في تصريف الأعمال، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

 نص الأمر:

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 9 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 5 أكتوبر 2022 بتعيين رئيس مجلس الوزراء،

– وعلى المرسوم رقم 191 لسنة 2022 بإعادة تشكيل الوزارة،

– وعلى كتاب الاستقالة المرفوع إلينا من سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء

أمرنا بالآتي:

مادة أولى:

تقبل استقالة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء، ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة.

مادة ثانية:

يبلغ أمرنا هذا إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ولي العهد

مشعل الأحمد الجابر الصباح

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الكلمات الدلالية:
أمير الكويت استقالة الحكومة حكومة الكويت ولي العهد

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