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الإطاحة بمقيم لعرضه وترويجه مواد مخدرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي
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الإطاحة بمقيم لعرضه وترويجه مواد مخدرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي

الإطاحة بمقيم لعرضه وترويجه مواد مخدرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي

الإطاحة بمقيم لعرضه وترويجه مواد مخدرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي
١١:٢٣:١٨ م، الخميس، ٤ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية المصرية بمنطقة الرياض؛ لعرضه وترويجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي مواد مخدرة.

تفاصيل المضبوطات

وضُبِطَ بحوزته (14.9) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، و(14,290) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، و(3000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، وسلاحين ناريين، و(41) طلقة حيَّة، ومبلغًا ماليًّا، وجرى إيقافه واتخاذ الاجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

القبض على 3 سودانيين

كانت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، ألقت القبض على 3 مقيمين من الجنسية السودانية بمحافظة جدة، بحوزتهم (81,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

في سياق متصل، قال مدير إدارة الدراسات والمعلومات للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الدكتور سليمان اللحيدان، إن مادة “الشبو” قاتلة وقنبلة موقوتة وتسبب الأذى لمتعاطيها والآخرين.

وأضاف “اللحيدان” في مداخلة على قناة “الإخبارية” أن مادة “الشابو” أو ما تعرف باسم “الكريستال أو الآيس أو الثلج” هي قنبلة موقوته ومؤذية للنفس والغير والحوادث كثيرة ومخيفة وبشعة.

علامات التعاطي والإدمان

وتابع: بشكل عام هناك علامات لحظة التعاطي على المدى القصير، وتدخل مادة تؤثر بشكل قوي ومباشر على الدماغ وتعطي الإنسان اندفاعية عالية، وتجعل الإنسان في حاجة ورغبة وتكرار للتعاطي.

وعن أعراض التعاطي، واصل: تسبب الكثير من الأعراض، ولعل أبرزها قلة النوم والأرق، ويدخل مدمنها في نوبات اكتئاب إذا توقف عنها دون استشارة طبية.

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اخبار السعودية الترويج للمخدرات الرياض السعودية اليوم مكافحة المخدرات

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