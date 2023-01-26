الخميس، ٤ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول في جازان
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بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول في جازان

بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول في جازان

بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول في جازان
١١:٢١:٢١ م، الخميس، ٤ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

هطلت مساء، اليوم الخميس، أمطار متفاوتة الغزارة على منطقة جازان؛ شملت محافظات الدرب، وبيش، وفيفا، وهروب.

ووثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جريان السيول في محافظة الدرب بعد هطول الأمطار، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

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توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم.

في حين تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وحائل.

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