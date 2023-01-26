بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول في جازان

تواصل – فريق التحرير:

هطلت مساء، اليوم الخميس، أمطار متفاوتة الغزارة على منطقة جازان؛ شملت محافظات الدرب، وبيش، وفيفا، وهروب.

ووثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جريان السيول في محافظة الدرب بعد هطول الأمطار، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

اقرأ أيضا:

شاهد.. السيول تجري نتيجة غزارة الأمطار في محافظة الحريق بالرياض

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم.

في حين تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وحائل.

اقرأ أيضا:

أمطار وسيول وقطع للطرق.. الطقس يدفع محافظات الرياض لتعليق الدراسة الحضورية

صباح اليوم.. السيول تجري كالأنهار وتقطع الطرق في الدلم والمجمعة بالرياض