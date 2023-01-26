طائرة إندونيسية تصطدم بجسر صعود الركاب قبل الإقلاع

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قالت شركة ليون إير الإندونيسية للطيران منخفض التكلفة، اليوم الخميس، إن إحدى طائراتها اصطدمت بأحد جسور صعود الركاب للطائرة.

وأوضحت الشركة، أن ذلك حدث، اليوم، فيما كانت تتجه من منطقة الوقوف إلى المدرج قبل الإقلاع في مطار بإقليم بابوا.

لا يوجد إصابات

وقال المتحدث باسم ليون إير، دانانج بريهانتورو، إن أحدا لم يصب في الحادث الذي وقع في مطار موبا الدولي في مقاطعة ميروكي. وأضاف المتحدث “استنادا إلى مراقبتنا، فقد لامس الجناح جسر الركاب في المطار”.

وتابع أن الطائرة التي كانت متجهة إلى جايابورا، عاصمة الإقليم، وعلى متنها 129 شخصا، عادت إلى ساحة الانتظار وتم إعطاء الركاب خيار الانتقال إلى طائرة أخرى أو استرداد قيمة التذكرة.

زلزال قوي

على جانب آخر، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر اليوم منطقة تانيمبار في إندونيسيا.

وأوضح مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن الزلزال وقع على مسافة 427 كيلومتراً جنوب جزيرة أمبون، وعلى عمق 97 كيلومتراً تحت سطح الأرض.

ولم ترد أنباء على الفور خسائر مادية أو بشرية.

وقبل أيام أعلنت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء بإندونيسيا، أن زلزالًا بلغت قوته 5.3 درجات على مقياس ريختر، ضرب قبالة مقاطعة جاوة الوسطى دون أن يتسبب في حدوث موجات المد العاتية «تسونامي».

الزلزال وقع تحت سطح البحر

وأوضحت أن الزلزال وقع تحت سطح البحر، وعلى عمق 10 كيلومترات، وكان مركزه على بعد نحو 191 كيلومترا من مدينة سيلاكاب في المقاطعة، مؤكدة أنه لم ترد حتى الآن، أي تقارير بوقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.

ارتفاع حصيلة الزلزال الأخير إلى 602 قتلى

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الإندونيسية الرسمية، «إنتارا»، فإن عدد الأشخاص الذين لقوا مصرعهم جراء زلزال الشهر الماضي في مقاطعة جاوة الغربية الإندونيسية ارتفع إلى 602 بعد الجدولة النهائية.

تضرر نحو 400 ألف مبنى

وكان زلزال قد بلغت قوته 5.6 درجة، قد ضرب مدينة سيانجور في جاوة الغربية في الـ21 من نوفمبر الماضي، وقدرت حصيلة القتلى الأولية بنحو 334 قتيل وتضرر نحو 400 ألف مبنى.

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