الصحة تحذر من خطورة السمنة وزيادة الوزن على الأطفال

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حذرت وزارة الصحة، من خطورة السمنة وزيادة الوزن على صحة الأطفال الصغار، مؤكدة أن السمنة تسبب مشاكل صحية للأطفال.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي “عش بصحة”، في “تويتر” : “يقولون الطفل عادي يكون سمين؟ لا تسمع لهم”.

وأوضحت وزارة الصحة، أن الأطفال البدينين أو الذين يعاون من زيادة الوزن مقاربة بأعمارهم الصغيرة، أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري.

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مشاكل صحية بسبب السمنة

وفي وقت سابق، أوضحت دراسة أن السمنة أصبحت مشكلة متفاقمة بين الأطفال، وتقود الطفل إلى مواجهة مشاكل صحية وأمراض كانت في يوم من الأيام خاصة بالأشخاص البالغين مثل الضغط والكوليسترول، وقد تكون السمنة مسؤولة عن التسبب بـ:

– عدة أنواع من السرطان، بما في ذلك سرطان الثدي والمبيض والمريء والمعدة والبنكرياس والقولون والمستقيم والبروستاتا.

– سكتة دماغية.

– ضغط دم مرتفع

– توقف التنفس أثناء النوم

– داء السكري من النوع 2

– هشاشة العظام

ووفقاً للدراسة، قد يتعرض الأطفال المصابون بالسمنة للمضايقة أو التنمر من أقرانهم. ويمكن أن يؤدي هذا إلى فقدان تقدير الذات وزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق. بحسب ما نشره موقع (ميديكال إكسبرس).

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