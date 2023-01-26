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عقوبات أمريكية جديدة على روسيا ومجموعة “فاغنر”
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عقوبات أمريكية جديدة على روسيا ومجموعة “فاغنر”

عقوبات أمريكية جديدة على روسيا ومجموعة “فاغنر”

عقوبات أمريكية جديدة على روسيا ومجموعة “فاغنر”
١٠:٠٦:٥٥ م، الخميس، ٤ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارتا الخارجية والخزانة الأمريكيتين، اليوم الخميس، إقرار عقوبات جديدة على كيانات وأفراد روس، أبرزهم مجموعة فاغنر، متعلقة بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

تستهدف البنية التحتية

ومن جانبه، اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة إجراءات لتقليل قدرة الاتحاد الروسي على شن حرب ضد أوكرانيا، حيث أعلن عن فرض عقوبات على 8 أفراد و16 كيانًا و4 طائرات روسية، حسب “العربية”.

وأعلنت الخزانة الأميركية أن العقوبات تستهدف البنية التحتية التي تدعم العمليات القتالية في أوكرانيا، بما في ذلك منتجو الأسلحة الروسية ومن يديرون المناطق التي تحتلها روسيا في أوكرانيا.

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الصناعات العسكرية الروسية

وفي السياق ذاته، وذكر بيان لوزارة الخارجية الأمريكية إضافة 5 كيانات وفردا واحدا مرتبطين بمجموعة فاجنر ورئيسها يفجيني بريجوزين.

كما أدرجت 9 أفراد و14 كيانًا من الحكومة الروسية على صلة بالأشخاص الذين شملتهم العقوبات أو لكونهم جزءا من المجمع الصناعي العسكري الروسي.

الكلمات الدلالية:
الحرب الروسية الأوكرانية عقوبات أمريكية على روسيا مجموعة فاجنر وزارة الخزانة الأمريكية

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