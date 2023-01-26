وظائف تعليمية وإدارية في مختلف التخصصات.. التفاصيل ورابط التقديم
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت مدارس الملك فيصل بالرياض عن فتح باب التقديم لشغل وظائفها التعليمية والإدارية (تعليمية، إداريين، ممثلي خدمة عملاء) لحملة البكالوريوس في مختلف التخصصات.
الوظائف المتاحة:
– معلمين (جميع التخصصات)
– معلمات (جميع التخصصات)
– إداريين
– ممثلي خدمة عملاء
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التخصصات المطلوبة:
– التربية الإسلامية
– اللغة العربية
– اللغة الإنجليزية
– المكتبات
– الجغرافيا
– التاريخ
– علم الاجتماع
– علم النفس
– إدارة الأعمال
– الإدارة المكتبية
– التسويق
– الإدارة التربوية
– التربية الأسرية
– التربية الوطنية
– الدراما
– الفنون الموسيقية
– العلوم
– الكيمياء
– الفيزياء
– الأحياء
– علوم الأرض
– الرياضيات
– الحاسب الآلي
– التربية الفنية
– التربية البدنية
– الصفوف الأولية
– صعوبات التعلم
– رياض الأطفال
– الخدمة الاجتماعية
– القرآن الكريم
– القراءات
– الاجتماعيات
– الاقتصاد المنزلي
– الإرشاد الطلابي
– التخصصات التعليمية الأخرى
الشروط المطلوبة:
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– حاصل على درجة البكالوريوس في التخصص المطلوب.
– لا يشترط الخبرة للوظائف التعليمية (ستعتبر الخبرة ميزة إضافية).
طريقة التقديم:
يبدأ التقديم من اليوم الخميس 1444/7/4هـ (الموافق 2023/1/26م) عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: (اضغط هنا) ويستمر حتى الإكتفاء بالعدد المطلوب.
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