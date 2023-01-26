وظائف تعليمية وإدارية في مختلف التخصصات.. التفاصيل ورابط التقديم

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أعلنت مدارس الملك فيصل بالرياض عن فتح باب التقديم لشغل وظائفها التعليمية والإدارية (تعليمية، إداريين، ممثلي خدمة عملاء) لحملة البكالوريوس في مختلف التخصصات.

الوظائف المتاحة:

– معلمين (جميع التخصصات)

– معلمات (جميع التخصصات)

– إداريين

– ممثلي خدمة عملاء

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التخصصات المطلوبة:

– التربية الإسلامية

– اللغة العربية

– اللغة الإنجليزية

– المكتبات

– الجغرافيا

– التاريخ

– علم الاجتماع

– علم النفس

– إدارة الأعمال

– الإدارة المكتبية

– التسويق

– الإدارة التربوية

– التربية الأسرية

– التربية الوطنية

– الدراما

– الفنون الموسيقية

– العلوم

– الكيمياء

– الفيزياء

– الأحياء

– علوم الأرض

– الرياضيات

– الحاسب الآلي

– التربية الفنية

– التربية البدنية

– الصفوف الأولية

– صعوبات التعلم

– رياض الأطفال

– الخدمة الاجتماعية

– القرآن الكريم

– القراءات

– الاجتماعيات

– الاقتصاد المنزلي

– الإرشاد الطلابي

– التخصصات التعليمية الأخرى

الشروط المطلوبة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– حاصل على درجة البكالوريوس في التخصص المطلوب.

– لا يشترط الخبرة للوظائف التعليمية (ستعتبر الخبرة ميزة إضافية).

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الخميس 1444/7/4هـ (الموافق 2023/1/26م) عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: (اضغط هنا) ويستمر حتى الإكتفاء بالعدد المطلوب.

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