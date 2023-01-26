أهم 10.. سيول عارمة بالرياض والقتل تعزيرًا لقاتل “القرهدي” و أمريكية تنهي حياة مبتعث

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس، والتي جاءت كالتالي:

الغذاء والدواء: 3 نصائح عند شراء المنتجات الغذائية

نصحت هيئة الغذاء والدواء، بضرورة اتباع عدة نصائح أثناء تسوقك للمنتجات الغذائية تجنب شراء المنتجات المنتفخة أو المثقوبة أو الصدئة أو المفتوحة.. المزيد هنا

شاهد.. سيول عارمة في روضة التنهات بالرياض

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق جريان السيول في روضة التنهات شمال شرق الرياض، بعد هطول أمطار غزيرة بالمنطقة.. المزيد هنا

دولة أوروبية ترغب في دعم أوكرانيا بـ”سلاح محظور”

اقترحت دولة أوروبية إرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا لاعتقادها بأن هذا النوع من الأسلحة المثيرة للجدل يمكن أن تساعد القوات الأوكرانية في ساحة المعركة، وفق ما أفاد مسؤول.. المزيد هنا

“تلك حدود الله فلا تقربوها”.. أمراض جنسية خطيرة تعاود الانتشار بعد انقراضها

حذرت د. مها النمر، استشاري حمل خطر وطب الأجنة بمستشفى الملك فيصل التخصصي، من خطورة العلاقات الجنسية غير الشرعية، وتسببها في انتشار الأمراض الخطيرة، مؤكدة تزايد هذه الأمراض في الآونة الأخيرة. المزيد هنا

حساب المواطن: 4 خطوات لتقديم اعتراض على حالة “غير مؤهل”

حدد برنامج حساب المواطن، بالتفصيل خطوات تقديم اعتراض على حالة “غير مؤهل”، مؤكداً أهمية إرفاق المستندات اللازمة إن وجدت.. المزيد هنا

النيابة العامة: السجن 5 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال لهذه الجريمة

قالت النيابة العامة إن الحماية الجزائية تقتضي منع إساءة الاستخدام والاحتيال في التعاملات والتوقيعات الإلكترونية بأي شكل من الأشكال، وصون المصالح المترتبة في هذا الشأن.. المزيد هنا

اقترب من إنهاء دراسته والعودة.. تفاصيل جديدة حول مقتل مبتعث بأمريكا

كشف أحد أفراد عائلة المبتعث المغدور الذي قتل في مدينة فيلادلفيا بولاية بينسلفانيا الأمريكية،. المزيد هنا

دائرة القصاص تمنح قاتل بندر القرهدي 30 يومًا.. تفاصيل الحُكم

صدر الحكم القضائي اليوم الخميس، بالقتل تعزيراً على مواطن أشعل النار في صديقه بندر القرهدي، وتسبب في وفاته في قضية شهيرة في جدة.. المزيد هنا

الأحوال المدنية: 7 خطوات للإبلاغ عن الوثائق المفقودة

أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أن خدمة الإبلاغ عن الوثائق المفقودة تشمل “بطاقة الهوية الوطنية.. المزيد هنا

تحذير عاجل من الجوازات: هذه غرامة عدم إلغاء التأشيرة في هذه الحالة

كشفت المديرية العامة للجوازات، أنه في حال عدم المغادرة خلال فترة سريان صلاحية التأشيرة يجب إلغائها لتجنب الغرامة.. المزيد هنا