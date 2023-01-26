“فلكية جدة” تعلن متابعة حية لمرور كويكب بالقرب من الأرض في هذا الموعد

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، أن مشروع التلسكوب الافتراضي سيقوم اليوم الخميس 26 يناير 2023 بتغطية حية لعبور الكويكب 2023 BU البالغ قطره حوالي خمسة أمتار من على مسافة قريبة جدًا من الكرة الأرضية. فوق أمريكا الجنوبية وأوضحت “فلكية جدة” أن الكويكب يمر على ارتفاع 3500 كيلومتر فقط فوق أمريكا الجنوبية داخل حزام الأقمار الصناعية المتزامنة مع الأرض ولكن لا يوجد خطر من اصطدامه.

هنا ). وأفادت أن البث المباشر يبدأ عند الساعة 10:15 مساءً بتوقيت مكة – 07:15 مساءً بتوقيت جرينتش، ويمكن متابعة البث المباشر من خلال الرابط: (). اقرأ أيضا:

“فلكية جدة”: كويكب يعبر بجوار الأرض.. اليوم الخميس

يرى من خلال الأجهزة

وقال المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة إن الكويكب 2023 BU يبلغ قطره 5 أمتار ما يعني بأنه صغير جدًا وفقًا لمعايير الكويكبات القياسية وهو غير مرئي بالعين المجردة عند اقترابة حيث سيبلغ لمعانه الظاهري حوالي (+17.7).

وأضاف: “ولو افترضنا أنه في مسار اصطدام فسوف يصبح كرة نارية أثناء تحطمه في أعلى الغلاف الجوي للأرض وهو آمر يتكرر عدة مرات في السنة لصخور فضائية بهذا الحجم”.