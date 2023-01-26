مقابل 1700 دولار.. عراقي يكشف عن مهنته الأخطر في العالم

تواصل- فريق التحرير:

كشف شاب عراقي عن مهنته التي تعد من المهن الأخطر في العالم، حيث يعمل في المساعدة على العثور وتعطيل آلاف الألغام التي لا تزال مدفونة في العراق بعد الحرب مع داعش.

راتب 1700 دولار

وأفاد الشاب العراقي، أنه يتقاضى ما يقرب من 1700 دولار أمريكي شهريا مقابل هذا العمل المعروف بخطورته التي تحصد الأرواح.

لا مجال للخطأ

يقول الشاب ويدعى فلاح حسن إن هناك “قولا مأثورا حول وظيفتنا مفاده: لا مجال لحدوث الأخطاء مرتين، لأن الخطأ الأول هو الأخير”.

ويضيف حسن في مقابلة مع موقع “بزنس إنسايدر” أن “تنظيم داعش زرع معظم هذه العبوات الناسفة في عام 2014″، وهو العام الذي بلغ فيه التنظيم أوج قوته بعد سيطرته على نحو 40 في المئة من مساحة العراق.

تم العثور على معظم العبوات الناسفة في الموصل والمناطق المحيطة بها، وهي ثاني أكبر مدينة في العراق وكانت أكبر مدينة يسيطر عليها داعش.

هدف زرع العبوات

يبين حسن أن الهدف من زرع العبوات الناسفة كان منع الجيش العراقي من التقدم باتجاه الموصل وكذلك منع السكان المدنيين من المغادرة.

ويتابع حسن أن المعدات المستخدمة في جهود البحث وتحقيق الاستقرار “ثقيلة” وتؤثر على أجساد العمال، ولكن مع ذلك يخاطر العاملون في هذا المجال من خلال تعطيل العبوات الناسفة المدفونة تحت الأرض والتي يمكن أن تنفجر بأدنى لمسة.

طريقة التفجير

يقول حسن إن “تفجير العبوات الناسفة يحدث بثلاث طرق مختلفة، الأولى من خلال جهاز توقيت والثانية عبر مد أسلاك أو لاسلكيا باستخدام الهاتف والطريقة الثالثة بواسطة الضحايا أنفسهم عندما يدوسون عليها”.

اقرأ أيضًا:

“مسام”: إزالة أكثر من 1200 لغم حوثي في 7 أيام باليمن