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“تلك حدود الله فلا تقربوها”.. أمراض جنسية خطيرة تعاود الانتشار...
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“تلك حدود الله فلا تقربوها”.. أمراض جنسية خطيرة تعاود الانتشار بعد انقراضها

“تلك حدود الله فلا تقربوها”.. أمراض جنسية خطيرة تعاود الانتشار بعد انقراضها

“تلك حدود الله فلا تقربوها”.. أمراض جنسية خطيرة تعاود الانتشار بعد انقراضها
٠٩:٣٢:٣٩ م، الخميس، ٤ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت د. مها النمر، استشاري حمل خطر وطب الأجنة بمستشفى الملك فيصل التخصصي، من خطورة العلاقات الجنسية غير الشرعية، وتسببها في انتشار الأمراض الخطيرة، مؤكدة تزايد هذه الأمراض في الآونة الأخيرة.

وقالت النمر، في مداخلة مع برنامج “يا هلا”: “هناك زيادة واضحة في الأمراض التناسلية لدى الجنسين، وأبرز المعدلات في ارتفاع الأمراض تشمل:

– مرض الزهري وهو مرض يأتي من تعدد العلاقات غير الشرعية.

– مرض السيلان، لم نكن نره، والآن عاد للانتشار.

أمراض جنسية خطيرة

وتابعت النمر بقولها “مرض الزهري كان من الأمراض التي أوشكت على الانقراض ، والآن عاد بقوة، وأيضا مرض الفيروس الحليمي، وحدوث التغيرات في عنق الرحم”.

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وأشارت إلى أن الفيروس الحليمي هو فيروس ينتقل بالعلاقة غير الشرعية، ويحمله الإنسان داخل الجسم، ولا يخرج منه أبداً لأنه يدخل في الـ DNA الخاص بالإنسان ويصبح جزءاً منه، وله أنواع حميدة وخبيثة، وقد يسبب سرطان في عنق الرحم للنساء، وسرطان في القضيب لدى الرجل.

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