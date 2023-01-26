“الصحة”: المضادات الحيوية لا تكافح الفيروسات

تواصل – فريق التحرير:

أفادت وزارة الصحة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الخميس، بإجابتها حول ما يتردد من أن تناول المضادات الحيوية يسرع من التعافي من الأنفلونزا.

تكافح البكتيريا وليس الفيروسات

وأوضحت “الصحة” أن المضادات الحيوية تكافح البكتيريا، بينما الإنفلونزا تسببها أنماط من الفيروس، لذلك فإنه لا يفيد تناول المضادات الحيوية عند الإصابة بالإنفلونزا.

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الغذاء من العوامل الرئيسية

وفي وقت سابق، قالت وزارة الصحة إن الغذاء من العوامل الرئيسية في تحسين الصحة النفسية.

وقال حساب منصة التوعية الرئيسة لوزارة الصحة “عش بصحة”: “الغذاء من العوامل الرئيسة في تحسين الصحة النفسية، اهتم بجودة وتوازن وجباتك الرئيسة والخفيفة”.

ومؤخرًا، أكدت وزارة الصحة، على أهمية التواصل مع الآخرين بشكل فعال ومباشر لتعزيز الصحة النفسية للمرء.

الصحة النفسية

وقالت “إن جودة علاقاتك تحسّن من صحتك النفسية، جرّب اليوم أن تتواصل مع الآخرين بشكل مباشر بدلاً من التواصل الإلكتروني”.

وفي وقت سابق، نصح المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، باتباع 6 طرق للتعامل مع الضغط المهني والحماية منه على النحو التالي:

1- التعامل مع العواقب الناتجة عن الضغط بجدية.

2- تقييم السلامة النفسية والعاطفية بشكل منتظم.

3- البحث عن الحاجة من العلاج النفسي والشخصي.

4- الموازنة بين العمل والواجبات، والراحة والاسترخاء.

5- تحديد الرعاية الذاتية الشخصية والمهنية كأولوية.

6- تعزيز المعلومات والمعرفة باستمرار في مجال العمل.