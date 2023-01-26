“الاتصالات” تعلن فتح التقديم في برنامج احتضان المواهب المنتهي بالتوظيف
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت شركة الاتصالات السعودية، فتح برنامج احتضان المواهب (TIP) لحديثي التخرج المنتهي بالتوظيف للعمل بالمركز الرئيسي بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة.
الفئة المستهدفة:
– حديثي وحديثات التخرج لحملة البكالوريوس أو الماجستير في العديد من التخصصات.
التخصصات المطلوبة:
– التخصصات التقنية.
– التخصصات الهندسية.
– التخصصات الإدارية.
– تخصصات أخرى.
الشروط العامة:
1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- حديثي وحديثات التخرج من حملة البكالوريوس أو الماجستير.
3- لا يُشترط وجود خبرة سابقة أو خبرة لا تتجاوز سنتين.
4- إجادة اللغة الإنجليزية.
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نبذة عن البرنامج:
– برنامج احتضان المواهب (TIP) برنامج وظيفي تطويري يعنى بالاستثمار في المواهب الشابة لحديثي التخرج في كافة التخصصات والمجالات، للانضمام إلى عائلة STC.
من المزايا:
– تدريب على رأس العمل.
– دورات تدريبية ومكثّفة ومخصصة.
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الخميس بتاريخ 1444/07/04هـ الموافق 2023/01/26م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي:
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