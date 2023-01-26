الخميس، ٤ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
“الاتصالات” تعلن فتح التقديم في برنامج احتضان المواهب المنتهي بالتوظيف
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“الاتصالات” تعلن فتح التقديم في برنامج احتضان المواهب المنتهي بالتوظيف

“الاتصالات” تعلن فتح التقديم في برنامج احتضان المواهب المنتهي بالتوظيف

“الاتصالات” تعلن فتح التقديم في برنامج احتضان المواهب المنتهي بالتوظيف
٠٩:٣٨:٢٥ م، الخميس، ٤ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، فتح برنامج احتضان المواهب (TIP) لحديثي التخرج المنتهي بالتوظيف للعمل بالمركز الرئيسي بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة.

الفئة المستهدفة:

– حديثي وحديثات التخرج لحملة البكالوريوس أو الماجستير في العديد من التخصصات.

التخصصات المطلوبة:

– التخصصات التقنية.

– التخصصات الهندسية.
– التخصصات الإدارية.
– تخصصات أخرى.

الشروط العامة:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- حديثي وحديثات التخرج من حملة البكالوريوس أو الماجستير.

3- لا يُشترط وجود خبرة سابقة أو خبرة لا تتجاوز سنتين.

4- إجادة اللغة الإنجليزية.

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نبذة عن البرنامج:

– برنامج احتضان المواهب (TIP) برنامج وظيفي تطويري يعنى بالاستثمار في المواهب الشابة لحديثي التخرج في كافة التخصصات والمجالات، للانضمام إلى عائلة STC.

من المزايا:

– تدريب على رأس العمل.
– دورات تدريبية ومكثّفة ومخصصة.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الخميس بتاريخ 1444/07/04هـ الموافق 2023/01/26م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:
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