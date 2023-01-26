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الكهرباء توضح آلية تقديم طلب تعويض عن تلفيات انقطاع التيار
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الكهرباء توضح آلية تقديم طلب تعويض عن تلفيات انقطاع التيار

الكهرباء توضح آلية تقديم طلب تعويض عن تلفيات انقطاع التيار

الكهرباء توضح آلية تقديم طلب تعويض عن تلفيات انقطاع التيار
٠٩:٣٨:٣٤ م، الخميس، ٤ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حددت الشركة السعودية للكهرباء، آلية تقديم طلب للتعويض عن الأضرار الناتجة عن انقطاع أن تذبذب التيار الكهربائي.

جاء ذلك في رد من الشركة، عبر حسابها الرسمي العناية بالمشتركين، رداً على شكوى مغرد قال فيها “يوجد تلفيات في بعض الأجهزة الكهربائية بسبب تذبذب وانقطاع التيار”.

وأجابت الشركة، بقولها “يسعد فريقنا بالتواصل معك ، وفي حال وجود تلفيات يمكنك التقدم بطلب التعويض عن التلفيات بالتواصل مع البريد التالي : ⁦Alkahrabacare@se.com.sa⁩، شكراً لتواصلك معنا حفظك الله .

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وفي وقت سابق، اعتذرت شركة الكهرباء عن الانقطاع الجزئي في حي النرجس بمدينة الرياض والذي جاء بسبب تعرض أحدى مكونات الشبكة للضرر من طرف ثالث.

وتمكنت فرق الشركة من اصلاح العطل وإعادة الخدمة الكهربائية للمشتركين المتأثرين خلال ساعة ونصف.

آلية معرفة رقم الحساب

أيضا حددت الشركة السعودية للكهرباء، آلية معرفة رقم الحساب التسلسلي للمشتركين.

جاء ذلك في رد من الشركة في تغريدة عبر حساب “العناية بالمشتركين”، على سؤال مستهلك قال فيه “كيف اطلع الرقم السداد حق العداد؟”.

 

وأجابت الشركة بقولها : “الأخ الكريم لمعرفة رقم الحساب نأمل تزويدنا بالبيانات التالية:

 

1- الرقم التسلسلي داخل العداد

2- اسم المالك

3- المدينة

وأضافت الشركة السعودية للكهرباء، أنه فور وصول هذه المعلومات عبر الرسائل النصية يتم تزويد المستهلك برقم السداد.

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